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Yahoo奇摩電商備戰開學季！點讀筆、輕量護脊書包、乾洗手都熱銷
全台學生迎接開學採買季，防疫仍不能掉以輕心，電商平台除了書包文具、外宿生活用品、小家電、家具、3C、機車等開學相關用品買氣攀升之外，Yahoo奇摩拍賣「乾洗手」商品搜尋量也攀升1.7倍。
根據Yahoo奇摩購物中心觀察，開學季幼兒學習用品以點讀筆最熱銷，也帶動手指觸控書、點讀掛圖等相關商品業績；小一書包年業績翻倍成長，以機能型的輕量護脊書包為主流，迪士尼的漫威鋼鐵人、冰雪奇緣系列卡通書包都很夯。萬元內即可入手的高CP值手機及電競旗艦手機也是開學季的熱銷指標，筆電以電競與商用系列業績增幅度較高；外宿自煮需求也帶動電子鍋、微波爐、快煮壺等小家電銷量飆漲近3倍。
Yahoo奇摩購物中心即日起至9月13日推出「開學省錢術」活動，攜手22大銀行消費滿額最高送3,000刷卡金，購買指定品類單日滿額最高再送1,000購物金，全站單日消費滿3,000元送限量膳魔師不鏽鋼隔溫碗。
Yahoo奇摩超級商城公布「開學季夯品TOP 10」排行榜，排名依序為MIT口罩、兒童卡通睡袋、酒精濕紙巾、氣墊兒童跑鞋、兒童護脊背包、304雙層不鏽鋼碗、兒童吸管水壺、iPad、20L小冰箱、ASUS筆電。9月7日前推出「商城福利社開學季」活動，集結兒童開學用品、租屋外宿必備品、3C、機車等85折起。
兒童氣墊跑鞋、輕量護脊書包、食品級與抗腐蝕安全材質的不鏽鋼碗等在Yahoo奇摩拍賣的買氣同樣暢旺，近年風靡全台的日本療癒系「角落小夥伴」關鍵字熱搜度更勝「冰雪奇緣」，搶登卡通人物熱搜冠軍；「姓名貼紙」相關商品銷量月成長也高達1.3倍。Yahoo奇摩拍賣即日起至9月2日推出「開學必備免運專區」。
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