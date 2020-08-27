猿田彥珈琲微風南山快閃店開張 獨家首賣「咖啡茶」

猿田彥珈琲首次以「TO-GO」外帶限定店進駐信義區，8月27日至11月23日在微風南山atre 2樓推出期間限定店，新開幕搶先推出台灣獨家限定「咖啡茶」系列飲品。

猿田彥珈琲將日本精品咖啡結合台東鹿野紅烏龍調配出「猿田彥的咖啡茶」，還有特調「白葡萄冰釀烏龍茶」與「鹿野紅烏龍冷泡茶」等3款新品，9月15日前在atre微風南山限定店獨家販售，9月16日起全台門市同步販售。9月2日前還有全品項飲品8折優惠。

台東鹿野特產紅烏龍，搭配日本猿田彥「調布烘焙研究室」烘製而成的衣索比亞咖啡豆，以咖啡萃取液沖泡紅烏龍茶，將衣索比亞咖啡獨特的酸度融合紅烏龍的花香，加入手工熬煮糖漿製成「猿田彥的咖啡茶」。「白葡萄冰釀烏龍茶」，將白葡萄果肉打成冰沙，淋上台東鹿野的紅烏龍茶。「鹿野紅烏龍冷泡茶」，茶質醇厚且具成熟果香及水蜜桃酸甜。

微風南山atre期間限定店也供應BBQ手撕豬肉、烤蔬菜蕃茄瑪茲瑞拉、芋泥肉鬆奶油與火腿起司熱壓吐司等輕食，讓上班族輕鬆帶著走。

猿田彥同時推出入秋限定季節商品，包括以日本岡山多汁的白桃製成的「夏夢幻白桃冰沙」；台中園道店推出限定「葡萄藍莓壽太郎鬆餅」選用無籽綠葡萄和藍莓與鬆餅搭配，無花果乾點綴再加上新鮮手打鮮奶油與薄荷葉，充滿秋日雅緻氣息。還推出以日本富士山、櫻花及咖啡豆圖案印製的玻璃杯「富士山日出fujiyama玻璃杯」。