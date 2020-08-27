一抹法式裸妝感！香奈兒水慕絲粉底不怕疊擦、質感完美

清透裸妝，最能突顯出女性的耀眼瞬間，但要打造無瑕疵、超薄透的零妝感，更要選對粉底液。香奈兒CHANEL的時尚裸光系列，就讓女人畫出毫不費力的裸妝，新推出「恆潤裸光水慕絲粉底」，讓每寸肌膚，就像渾然天成的完美細膩質感，水慕絲質地粉底表現出零妝感的薄透，讓妳無時無刻都能透出自然好氣色的HD濾鏡美肌。

香奈兒時尚裸光系列，要女人擁抱戶外為宗旨，擦上恆潤裸光水慕絲粉底，彷彿徜徉在陽光下，不用擔心掉妝，簡單散發法式魅力，添加聚光柔焦科技，特殊色素粒子可以反射光線，使粉底輕薄透出肌膚粉嫩光暈。

夏天最多女人當心掉妝，水慕斯粉底還加入潤膚油與植物性甘油，加強防護力與保濕性，以及添加來自馬達加斯加的植物「長壽花萃取」，再結合SPF 25、PA++ 防曬係數，對抗外在空污、阻絕藍光所造成的氧化壓力，輕輕一抹，能散發出閃耀動人的仙女氣色。