品酩威士忌 什麼杯最好用？
你喝威士忌，都用什麼杯子？拿這個問題來請教台灣單一麥芽俱樂部創辦人吳哲文（小默），他的答案是：「要看你喝威士忌的目的而定。有的適合日常生活跟朋友歡聚，有的適合一個人靜靜品酩。」
在各種杯型之間，吳哲文認為以來自英國的凱恩杯（Glencairn），用途最為多元。「要一個人靜靜品酩，品嚐到威士忌的種種細節，凱恩杯的表現，不會輸給國際比賽時評審在使用的標準IOS杯太多。」吳哲文說：「如果想要做餐酒搭，或是朋友聚會時輕鬆喝，凱恩杯底座穩、重心低，不但用手握持起來很方便，放在桌上也比較不容易打翻，是在生活裡很實用的杯型。」
凱恩杯是英國水晶製造商格蘭凱恩（Glencairn），針對威士忌首席調酒師及品酒家，所開發的聞香杯，造型像極了威士忌的壺式蒸餾器。凱恩杯以略微寬大的杯腹凝聚香氣，再從杯口釋放，杯口沒有外翻或內縮杯緣設計，適合各類型烈酒。
雖然「凱恩杯」的命名由來，是出自英國的生產製造商格蘭凱恩；不過後來只要採取這個形式的威士忌杯，人們都通稱為「凱恩杯」，未必是由格蘭凱恩所生產。
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