大金空調打造健康防疫宅 5大解決方案全面守護呼吸健康

全球第一場以防疫為主題的材料設備展「2020台灣室內設計材料大展」8月27日於南港展覽館開展，大金空調身為全球好空氣專家，不僅提供最健康的好空氣、業界最先進且環保的設備，更於現場建構實體「健康防疫宅」，依據空氣進入室內的路徑，提出5大健康空氣解決方案，包括物理過濾、新鮮換氣、除菌抗病毒、維持整戶室內正壓，以及濕度控制，完整守護居家呼吸健康。

和泰大金戰略總處策略長張岳龍表示，「大金疼惜台灣，也關注民眾的呼吸健康。這次特別考量空氣進入室內的路徑，藉由大金全方位空調產品結合居家設計，推出建構現代健康空氣宅的5大解決方案。」

面對室內外空污問題，第一步可透過PM2.5過濾箱搭載前過濾網及HEPA過濾網，有害物質去除率達99%以上，真正屏蔽室外細懸浮微粒及有害物質。而為了避免一開窗又引入髒空氣，新風換氣機（HRV全熱交換器）可引進新鮮外氣，降低室內空氣的有害物質濃度，提高室內新鮮含氧量，高供氣模式讓室內抱持正壓，引入新鮮空氣同時，髒空氣汙染進不來、減少室內粉塵，保護呼吸道健康，夏天更可透過全熱交換模式達到室內冷氣更節能的效果。

室內空間則可搭配大金閃流除菌空氣清淨機，以強大吸力、靜電HEPA濾網，以及獨家閃流放電功能強力分解空氣中病毒異味，還可針對機器內部分解抑菌，去除集塵濾網、保濕濾網和保濕水盤的細菌。健身房、醫院、學校、辦公室、商場等大空間，也可透過ifD回風淨化器配合隱藏吊隱式空調，吸附PM2.5、有害氣體及病菌微生物，保護好空氣品質於無形。