FUNKO粉絲快蒐 限量麥當勞系列京站快閃店獨賣

美國公仔品牌「FUNKO」擁有上千種形象授權，發展出上千款不同風格的公仔玩具，擁有不少固定收藏的鐵粉，即日起至9月15日快閃京站時尚廣場B3，並設置230公分高FUNKO版蜘蛛人，帶來超熱賣的麥當勞叔叔、漢堡神偷、奶昔大哥在京站限量販售。

此外，FUNKO京站快閃店還帶來今年最吸睛的三眼怪變裝系列，以及來自L.A.洛杉磯、以多款IP授權的包款品牌Loungefly，話題包款包括愛麗絲系列的壞壞柴郡貓，怪獸電力公司的大眼仔、毛怪與阿布，還有可愛的怪獸凱蒂貓後背包。