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GENEVA WATCH DAYS／寶格麗再現Gérald Genta逆跳傳奇

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI GERALD GENTA ARENA雙逆跳運動表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI GERALD GENTA ARENA雙逆跳運動表，價格店洽。圖／寶格麗提供

在今年GENEVA WATCH DAYS的官方名單上，出現了Gérald Genta的這個品牌的名字，也就可預期，今年寶格麗（BVLGARI）會發表一款掛上Gérald Genta LOGO的新作。由傳奇製表大師Gérald Genta於1969年創辦的這個同名品牌，在2000年由寶格麗併購，直到去年推出 50 週年Gérald Genta紀念表才重現這個品牌的LOGO；品牌也預告將來將迎來更多創新表款。

包括愛彼表的皇家橡樹、百達翡麗的金鷹、歐米茄的星座，以及寶格麗的BVLGARI BVLGARI等膾炙人口的設計都出自Gérald Genta之手。不過在製表領域，在機芯功能上的創新也是相當出色的，例如Gérald Genta同名品牌在1990年代推出的結合跳時與逆跳分鐘顯示的逆跳機芯，就深具代表性。

表殼渾厚的Arena，是當時Gérald Genta同名品牌的主打款，靈感源自古羅馬時代「競技場」的環狀建築造型，因為曾推出過得到迪士尼授權的米老鼠（Mickey Mouse）表款而聲名大噪。全新的2020 Gérald Genta Arena腕表大致上與2019年的紀念款相似，但在配色上更摩登現代。跳時功能顯示於12點鐘位置的視窗，分針逆跳位於煤黑色表盤頂端的弧形上半圓，6 點鐘方向小型弧圈顯示逆跳日期。腕表搭載雙向自動上鍊BVL 300 caliber機芯，動力儲存42小時，表殼則以輕盈的鈦金屬打造。

BVLGARI GERALD GENTA ARENA雙逆跳運動表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI GERALD GENTA ARENA雙逆跳運動表，價格店洽。圖／寶格麗提供

BVLGARI GERALD GENTA ARENA雙逆跳運動表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI GERALD GENTA ARENA雙逆跳運動表，價格店洽。圖／寶格麗提供

BVLGARI GERALD GENTA ARENA雙逆跳運動表，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI GERALD GENTA ARENA雙逆跳運動表，價格店洽。圖／寶格麗提供

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