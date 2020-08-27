玻璃工藝大師黑木國昭 高雄夢時代展出

有日本「現代名工」美譽的玻璃工藝大師黑木國昭，7月甫於高雄市文化中心展出，高水準作品引來好評不斷，緊接著從今天起至9月6日在高雄夢時代一樓，再度以「晶瑩剔透・喜慶雙十」為主題開展，主辦單位安如公司特別為在台連續展出第20年的黑木大師安排一場意義非凡且精彩絕倫的視覺饗宴，歡迎南台灣藝術愛好者不要錯過收藏玻璃藝術極致之美的機會與緣分。

宮崎縣出生的黑木國昭，從小就對台灣抱持著一股憧憬，首次創作台灣風景作品之際，就傾心於台灣最美景點，當時看見的夕陽、燦爛的天空，迄今仍令他難以忘懷。為紀念台灣開展二十週年，除了為台灣特別定製的新作外，黑木帶來了部分以往未曾公開的館藏作品與大家分享，充分展現大師超群的玻璃工藝，並融入日本傳統美學及世界各國風情，以光影帶出玻璃切割的綺麗之美。 有日本「現代名工」美譽的玻璃工藝大師黑木國昭，從今天起至9月6日在高雄夢時代一樓，以「晶瑩剔透・喜慶雙十」為主題開展。記者劉學聖／攝影