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蓋兒加朵涉尼羅河謀殺案！奧黛麗赫本的TIFFANY鑽加持
曾經由傳奇女星奧黛莉赫本在電影「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany’s）宣傳海報上配戴過而聲名大噪的128克拉Tiffany Diamond傳奇黃鑽，這次參與電影的演出了！在由肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）所執導的最新驚悚推理鉅作「尼羅河謀殺案」中，Tiffany的傳奇黃鑽作品在片中擔任推動劇情發展的關鍵角色！
即將於10月23日上映的「尼羅河謀殺案」，改編自推理大師阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）於1937年出版的同名小說，此次搬上大螢幕卡司陣容堅強，包括湯姆貝特曼（Tom Bateman）、安妮特班寧（Annette Bening）等演技派資深明星參與演出，還有因詮釋神力女超人而出名的蓋兒加朵（Gal Gadot），與因為「用你的名字呼喚我」迷倒眾生的艾米漢默（Armie Hamer）。電影劇情環繞一群來自各國、打扮光鮮亮麗的旅客之間暗潮洶湧的愛恨情仇，電影中這些華服也自然都有不同的Tiffany珠寶加持。
Tiffany品牌的鎮店之寶傳奇黃鑽，於1877年於南非金伯利鑽石礦場中發現，原石重達287.42克拉，後由品牌創辦人Charles Lewis Tiffany購入，並切割為重達128.54克拉的枕形明亮式鑽石。在歷史上，除了奧黛麗赫本，這顆黃鑽曾經被配戴過2次，首次是在1957年品牌舉辦的舞會上，最後一次則是去（2019）年的由女神卡卡（Lady Gaga）配戴登上奧斯卡紅毯。
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