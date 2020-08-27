蓋兒加朵涉尼羅河謀殺案！奧黛麗赫本的TIFFANY鑽加持

曾經由傳奇女星奧黛莉赫本在電影「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany’s）宣傳海報上配戴過而聲名大噪的128克拉Tiffany Diamond傳奇黃鑽，這次參與電影的演出了！在由肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）所執導的最新驚悚推理鉅作「尼羅河謀殺案」中，Tiffany的傳奇黃鑽作品在片中擔任推動劇情發展的關鍵角色！

即將於10月23日上映的「尼羅河謀殺案」，改編自推理大師阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）於1937年出版的同名小說，此次搬上大螢幕卡司陣容堅強，包括湯姆貝特曼（Tom Bateman）、安妮特班寧（Annette Bening）等演技派資深明星參與演出，還有因詮釋神力女超人而出名的蓋兒加朵（Gal Gadot），與因為「用你的名字呼喚我」迷倒眾生的艾米漢默（Armie Hamer）。電影劇情環繞一群來自各國、打扮光鮮亮麗的旅客之間暗潮洶湧的愛恨情仇，電影中這些華服也自然都有不同的Tiffany珠寶加持。