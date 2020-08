彩寶、奇花與雀鳥的魔幻旅程 PIAGET頂級珠寶系列

如何從寶石到珠寶?除了需要金工匠師的巧手工藝,更需要大自然中的靈感與無窮的想像力,開創出一方令人怦然心動的魔法美景。伯爵(PIAGET)今年以光之名,打造出頂級珠寶系列「Wing of Light」之羽翼系列。透過一只空想的伯爵翠鳥,由旭日的朝陽、翠鳥穿梭開始了一趟光線下的迷人飛行,穿入了森林水池,與奇花異草相會,最後停駐在炫麗的港口,享受落日派對的餘暉與美景。

薔薇目的「蠍尾花」,因開花時莖細長下彎如蠍、因而得名,而特殊的薰衣草紫色剛玉濃郁的色澤,吸引了伯爵翠鳥為之驚艷,停駐在這顆蠍尾花戒指(G34M7300)之上;一枚頂級珠寶藍寶石戒指(G34HT300)則捕捉到馬雅人心中的「聖井」意象:重達11.34克拉、橢圓形切割的馬達加斯加藍寶石,成為蔚藍的天空,而周遭鑲嵌的66顆欖尖型鑽石則如水簾瀑布般,由天而降,水氣繚繞澎湃。

如晚霞的美景,則有一枚彩色寶石晚霞戒指(G34M8700),以不對稱、結合大量切割排列組合的粉紅尖晶石、碧璽、剛玉、錳鋁榴石,展現黃昏時色彩的夢幻與俏麗流轉;伯爵同時觀察到:新世代的珠寶藏家對於紅色系寶石的接受程度,由濃郁轉為粉嫩,因而對尖晶石情有獨鍾。已封礦15年的一顆坦桑尼亞尖晶石,相當罕見重約10.81克拉,被運用為鳳梨花戒指(G34M7600)的主石,頗具收藏價值。豐饒奔放的「鳳梨花」,其尖型的花瓣散發熱情,並有「完美」的含義。