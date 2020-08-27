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彩寶、奇花與雀鳥的魔幻旅程 PIAGET頂級珠寶系列

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
由金工名家Rose Saneuil揉和多種異材質的Wings of Light系列「彩寶晚霞」彩寶耳環，是色彩與想像力的大膽實踐。圖 / PIAGET提供。
由金工名家Rose Saneuil揉和多種異材質的Wings of Light系列「彩寶晚霞」彩寶耳環，是色彩與想像力的大膽實踐。圖 / PIAGET提供。

如何從寶石到珠寶？除了需要金工匠師的巧手工藝，更需要大自然中的靈感與無窮的想像力，開創出一方令人怦然心動的魔法美景。伯爵（PIAGET）今年以光之名，打造出頂級珠寶系列「Wing of Light」之羽翼系列。透過一只空想的伯爵翠鳥，由旭日的朝陽、翠鳥穿梭開始了一趟光線下的迷人飛行，穿入了森林水池，與奇花異草相會，最後停駐在炫麗的港口，享受落日派對的餘暉與美景。

薔薇目的「蠍尾花」，因開花時莖細長下彎如蠍、因而得名，而特殊的薰衣草紫色剛玉濃郁的色澤，吸引了伯爵翠鳥為之驚艷，停駐在這顆蠍尾花戒指（G34M7300）之上；一枚頂級珠寶藍寶石戒指（G34HT300）則捕捉到馬雅人心中的「聖井」意象：重達11.34克拉、橢圓形切割的馬達加斯加藍寶石，成為蔚藍的天空，而周遭鑲嵌的66顆欖尖型鑽石則如水簾瀑布般，由天而降，水氣繚繞澎湃。

如晚霞的美景，則有一枚彩色寶石晚霞戒指（G34M8700），以不對稱、結合大量切割排列組合的粉紅尖晶石、碧璽、剛玉、錳鋁榴石，展現黃昏時色彩的夢幻與俏麗流轉；伯爵同時觀察到：新世代的珠寶藏家對於紅色系寶石的接受程度，由濃郁轉為粉嫩，因而對尖晶石情有獨鍾。已封礦15年的一顆坦桑尼亞尖晶石，相當罕見重約10.81克拉，被運用為鳳梨花戒指（G34M7600）的主石，頗具收藏價值。豐饒奔放的「鳳梨花」，其尖型的花瓣散發熱情，並有「完美」的含義。

然而最值得留心的更有一組秀逸之作：金工名家Rose Saneuil一次揉合皮革、珍珠母貝、木材、麥桿、羊皮紙等多種素材，佐伯爵的「宮廷式雕刻」，讓「彩寶晚霞耳環（G38R7300）」完美捕捉到晚霞變化萬千的靈動一瞬；除此之外，Treasure系列一枚祖母綠鑽戒重約7.42克拉，並未經近油處理，單價上看2,7000萬也是本次亮點。全數作品則已於伯爵的微風廣場專賣店上，盛大展出。

PIAGET，Wings of Light系列頂級珠寶項鍊（G37Q9300），鑲嵌有兩顆各為3.20與1.57克拉的祖母綠切割哥倫比亞祖母綠，加上開放式、不對稱的鑲嵌形式，脫俗大方，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Wings of Light系列頂級珠寶項鍊（G37Q9300），鑲嵌有兩顆各為3.20與1.57克拉的祖母綠切割哥倫比亞祖母綠，加上開放式、不對稱的鑲嵌形式，脫俗大方，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
瀑步奔騰的水氣，最後凝結成為一方的奇蹟水潭，一如模特兒身上配戴的Wings of Light斯里蘭卡藍寶石頂級鑽石項鍊（G37Q9700），訂價約2,190萬元。圖 / PIAGET提供。
瀑步奔騰的水氣，最後凝結成為一方的奇蹟水潭，一如模特兒身上配戴的Wings of Light斯里蘭卡藍寶石頂級鑽石項鍊（G37Q9700），訂價約2,190萬元。圖 / PIAGET提供。
伯爵觀察到新世代珠寶收藏家對於色彩接受度的轉變，因而提高如尖晶石的使用，以較粉嫩的紅色與上好品質，華美誘客。圖 / PIAGET提供。
伯爵觀察到新世代珠寶收藏家對於色彩接受度的轉變，因而提高如尖晶石的使用，以較粉嫩的紅色與上好品質，華美誘客。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Wings of Light系列「彩寶晚霞」耳環（G38R7300），鑲嵌2顆枕形切割紅色碧璽，總重約8.59克拉、2顆枕形切割粉紅碧璽，總重約3.96克拉，358萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Wings of Light系列「彩寶晚霞」耳環（G38R7300），鑲嵌2顆枕形切割紅色碧璽，總重約8.59克拉、2顆枕形切割粉紅碧璽，總重約3.96克拉，358萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Wings of Light系列頂級珠寶蠍尾花戒指（G34M7300），主石選用產自斯里蘭卡的薰衣草紫色剛玉，色澤美艷夢幻，並鑲嵌總重約6.04克拉的42顆梨形切割鑽石，1,430萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Wings of Light系列頂級珠寶蠍尾花戒指（G34M7300），主石選用產自斯里蘭卡的薰衣草紫色剛玉，色澤美艷夢幻，並鑲嵌總重約6.04克拉的42顆梨形切割鑽石，1,430萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Wings of Light頂級珠寶戒指（G34JT300），鑲嵌一顆橢圓切割馬達加斯加藍寶石重約11.34克拉，其設計靈感為馬雅人的「聖井」意象。約2,440萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Wings of Light頂級珠寶戒指（G34JT300），鑲嵌一顆橢圓切割馬達加斯加藍寶石重約11.34克拉，其設計靈感為馬雅人的「聖井」意象。約2,440萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Wings of Light系列頂級珠寶表，錯落有致、顏色漸變但和諧的藍寶石與鑽石鑲嵌，讓色彩成為一首動聽的弦律。18K白金表殼鑲嵌黑色蛋白石，石英機芯，時間顯示，全球限量1只，1,680萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Wings of Light系列頂級珠寶表，錯落有致、顏色漸變但和諧的藍寶石與鑽石鑲嵌，讓色彩成為一首動聽的弦律。18K白金表殼鑲嵌黑色蛋白石，石英機芯，時間顯示，全球限量1只，1,680萬元。圖 / PIAGET提供。

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