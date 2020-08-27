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昆凌變身霸氣總裁 拿COACH藝術聯名包款帥又美
昆凌在IG放了詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat系列的照片，po出一小時按讚數就破2萬，展現天王嫂的極大魅力，網友疾呼「我想要你那個包」、「大嫂太美了吧」，足見粉絲們對昆凌的喜愛，而她手上的Beat手袋正是COACH秋冬與藝術家聯名的全新款式。
Beat手袋有相當時髦的鍊帶裝飾，可肩背、手提、側背，承襲COACH向來一包多用的理念；包釦的倒C字金屬設計也是品牌首度採用，袋內包括1個插袋、2個隔層以及拉鍊袋，袋身前後是不同款Jean-Michel Basquiat的塗鴉，還有網友提問昆凌「是你的小朋友把你的包包畫成這樣嗎」，足見圖樣之可愛純真，而昆凌的氣勢也讓粉絲盛讚她拍出「霸氣總裁的感覺」。
尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的塗鴉畫作，洋溢著紐約下城區八○年代蓬勃、熱鬧、無拘無束的氣氛，COACH品牌執行創意總監Stuart Vevers在2020秋冬與其基金會合作，將這位已逝藝術家的經典畫作變為包款的圖案，並且以字樣、皮革壓印等手法帶來立體感，除了全新的Beat、Alie手袋之外，還有經典Rogue輪廓打造皇冠與小恐龍、安迪沃荷香蕉款式，新潮時髦。
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