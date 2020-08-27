「好萊塢九○後甜美女神」拍攝FENDI手袋新形象 自曝愛搗蛋

FENDI的經典包款Peekaboo推出全新的Peekaboo ISeeU，也發表由女星柔伊．德區（Zoey Deutch）演出的形象影片，既淘氣又優雅地演繹此一包款的特質，而內袋可以自由更換，則是ISeeU系列的嶄新設計。

有「好萊塢九○後甜美女神」稱號的柔伊．德區，今年25歲，初出道時演出「吸血鬼學院」就備受矚目，目前身兼製片、模特兒與演員，在Peekaboo ISeeU的影片中，以她與包款之間的親密聯繫作為主題，按照時序剪成的短片，也帶領觀眾進入她的生活，還包括坐在攝影棚內，準備進行包款拍攝的一刻；片中的音樂，來自英國驚悚樂團（The Horrors）的「I See You」，呼應浪漫歡樂的影片節奏。