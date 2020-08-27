聽新聞
test
0:00 / 0:00
「好萊塢九○後甜美女神」拍攝FENDI手袋新形象 自曝愛搗蛋
FENDI的經典包款Peekaboo推出全新的Peekaboo ISeeU，也發表由女星柔伊．德區（Zoey Deutch）演出的形象影片，既淘氣又優雅地演繹此一包款的特質，而內袋可以自由更換，則是ISeeU系列的嶄新設計。
有「好萊塢九○後甜美女神」稱號的柔伊．德區，今年25歲，初出道時演出「吸血鬼學院」就備受矚目，目前身兼製片、模特兒與演員，在Peekaboo ISeeU的影片中，以她與包款之間的親密聯繫作為主題，按照時序剪成的短片，也帶領觀眾進入她的生活，還包括坐在攝影棚內，準備進行包款拍攝的一刻；片中的音樂，來自英國驚悚樂團（The Horrors）的「I See You」，呼應浪漫歡樂的影片節奏。
2020秋冬新款Peekaboo ISeeU，採用了全新手風琴褶造型，一打開包蓋便因皮革自然垂墜的曲線而像是露出大大的微笑，內袋可以更換為光滑皮革、珍稀皮革，是此一包款全新設計，也凸顯個人特色。柔伊．德區表示自己和Peekaboo ISeeU之間的共同點就是「愛搗蛋」，她藉此說明，「很榮幸能成為FENDI Peekaboo系列形象廣告大使，對我來說FENDI為了可以掌握大局，同時又能帶著玩樂戲謔態度、放鬆心情的女人製作美麗的時裝配件，而我正是這樣的女孩。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言