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「好萊塢九○後甜美女神」拍攝FENDI手袋新形象 自曝愛搗蛋

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
女星柔伊．德區演繹Peekaboo ISeeU系列形象片。圖／FENDI提供
女星柔伊．德區演繹Peekaboo ISeeU系列形象片。圖／FENDI提供

FENDI的經典包款Peekaboo推出全新的Peekaboo ISeeU，也發表由女星柔伊．德區（Zoey Deutch）演出的形象影片，既淘氣又優雅地演繹此一包款的特質，而內袋可以自由更換，則是ISeeU系列的嶄新設計。

有「好萊塢九○後甜美女神」稱號的柔伊．德區，今年25歲，初出道時演出「吸血鬼學院」就備受矚目，目前身兼製片、模特兒與演員，在Peekaboo ISeeU的影片中，以她與包款之間的親密聯繫作為主題，按照時序剪成的短片，也帶領觀眾進入她的生活，還包括坐在攝影棚內，準備進行包款拍攝的一刻；片中的音樂，來自英國驚悚樂團（The Horrors）的「I See You」，呼應浪漫歡樂的影片節奏。

2020秋冬新款Peekaboo ISeeU，採用了全新手風琴褶造型，一打開包蓋便因皮革自然垂墜的曲線而像是露出大大的微笑，內袋可以更換為光滑皮革、珍稀皮革，是此一包款全新設計，也凸顯個人特色。柔伊．德區表示自己和Peekaboo ISeeU之間的共同點就是「愛搗蛋」，她藉此說明，「很榮幸能成為FENDI Peekaboo系列形象廣告大使，對我來說FENDI為了可以掌握大局，同時又能帶著玩樂戲謔態度、放鬆心情的女人製作美麗的時裝配件，而我正是這樣的女孩。」

柔伊．德區為FENDI拍攝Peekaboo ISeeU系列形象片。圖／FENDI提供
柔伊．德區為FENDI拍攝Peekaboo ISeeU系列形象片。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU中型手袋，14萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU中型手袋，14萬6,000元。圖／FENDI提供
柔伊．德區以帶著玩樂戲謔、不減優雅的特質拍攝Peekaboo ISeeU系列形象片。圖／FENDI提供
柔伊．德區以帶著玩樂戲謔、不減優雅的特質拍攝Peekaboo ISeeU系列形象片。圖／FENDI提供
FENDI發表由女星柔伊．德區演繹Peekaboo ISeeU系列的形象片。圖／FENDI提供
FENDI發表由女星柔伊．德區演繹Peekaboo ISeeU系列的形象片。圖／FENDI提供
FENDI發表由女星柔伊．德區演繹Peekaboo ISeeU系列的形象片。圖／FENDI提供
FENDI發表由女星柔伊．德區演繹Peekaboo ISeeU系列的形象片。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU中型手袋，14萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU中型手袋，14萬6,000元。圖／FENDI提供
「好萊塢九○後甜美女神」柔伊．德區為FENDI拍攝Peekaboo ISeeU系列形象片。圖／FENDI提供
「好萊塢九○後甜美女神」柔伊．德區為FENDI拍攝Peekaboo ISeeU系列形象片。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU可更換的內袋Pocket綠蟒皮革款式。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU可更換的內袋Pocket綠蟒皮革款式。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU可更換的內袋Pocket經典Pequin條紋款式。圖／FENDI提供
Peekaboo ISeeU可更換的內袋Pocket經典Pequin條紋款式。圖／FENDI提供

FENDI

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