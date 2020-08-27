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太超過！搶手Asahi辛口餐酒限定店 首輪訂位已秒殺

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Asahi SUPER DRY 辛口餐酒限定店，將在下周一、9月1日開始至10月4日，並可於每日六點半開放現場候位。圖 / ASAHI提供。
Asahi SUPER DRY 辛口餐酒限定店，將在下周一、9月1日開始至10月4日，並可於每日六點半開放現場候位。圖 / ASAHI提供。

在去年叫好又叫座之後，Asahi今年再度推出「SUPER DRY辛口餐酒限定店」，預定9月1日正式營業。沒想到今年活動訓息公佈後，24小時內，首輪餐期訂位已全數預訂完畢，Asahi緊急於官方臉書粉絲團宣布：每晚六點半開始開放現場候位。

Asahi SUPER DRY今年邀請到台灣南北三位名廚坐鎮，包含AKAME最新姊妹餐飲品牌MATHARIRI、VG Taipei三主廚聯彈，再由AKAME行政主廚彭天恩擔任菜單監修，透過啤酒搭餐，打造期間限定的餐酒限定空間。「辛口（KARAKUCHI）」原為日本清酒專業術語，酒體帶有清爽俐落風格，搭配品牌獨有的KARAKUCHI Serve倒酒步驟，除了能感受濃醇麥香和乾淨尾韻，還可帶走食物殘味、維持飲食過程的清爽體驗。

今年的三位主廚各有特色：AKAME強調以原木直火燒烤和慢火處理台灣原生食材，並曾登上Secret Table；「MATHARIRI山菜野寮」則是AKAME姐妹店，嘗試將山林中熟悉的食材獻給饕客，擁有多間餐酒館、海鮮餐酒、酒吧的VG餐飲集團，近期更有「通庵熟成咖哩」，人氣始終高漲。

而今年的「Asahi SUPER DRY 辛口餐酒限定店」預定將在Neo 19一樓、於2020年9月1日登場至10月4日，平日營業時間為傍晚五點半至晚上10點，雖然首輪餐期訂位已火速額滿，但仍可於每天晚上六點半開放現場候位，詳情則可登入Asahi台灣官方臉書或網站查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

MATHARIRI、VG Taipei，加上AKAME行政主廚彭天恩擔任菜單監修，是本次「三主廚」聯名一大特色。圖 / Asahi提供。
MATHARIRI、VG Taipei，加上AKAME行政主廚彭天恩擔任菜單監修，是本次「三主廚」聯名一大特色。圖 / Asahi提供。
Asahi SUPER DRY的「辛口KARAKUCHI」特色，讓口腔總能回到Refresh的狀態，尤其油炸燉煮的重口味佳肴，更能凸顯。圖 / ASAHI提供。
Asahi SUPER DRY的「辛口KARAKUCHI」特色，讓口腔總能回到Refresh的狀態，尤其油炸燉煮的重口味佳肴，更能凸顯。圖 / ASAHI提供。
彭天恩主廚表示，餐酒限定店中的料理，最重要的SAUCE就是Asahi SUPER DRY，所有餐點都是為Asahi SUPER DRY而生。圖 / ASAHI提供。
彭天恩主廚表示，餐酒限定店中的料理，最重要的SAUCE就是Asahi SUPER DRY，所有餐點都是為Asahi SUPER DRY而生。圖 / ASAHI提供。
Asahi SUPER DRY啤酒以日本清酒中的「辛口」風味為靈感，將乾淨俐落的風格，應用在啤酒研發技術中。圖 / Asahi提供。
Asahi SUPER DRY啤酒以日本清酒中的「辛口」風味為靈感，將乾淨俐落的風格，應用在啤酒研發技術中。圖 / Asahi提供。

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