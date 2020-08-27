7-11限時好康來了！OPEN POINT行動隨時取「黑糖珍珠撞奶買2送1」限量開賣

7-ELEVEN的限時好康又來囉！締造單日線上熱銷破萬杯紀錄的超人氣飲品「黑糖珍珠撞奶」，OPEN POINT App的「行動隨時取」即日起至8月29日推出CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶買2送1優惠，每位會員限購2組，限量1萬組售完為止。

漂浮系網美飲品也有新貨到，7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館即日起推出「冰淇淋氮氣冷萃咖啡」、「冰淇淋氮氣玫瑰烏龍果茶」，使用紐西蘭乳源冰淇淋，結合氮氣咖啡或果茶，可先喝一口原味體驗氮氣風格，再攪拌一下讓飲品與冰淇淋融合，呈現出豐盈的奶霜口感，接下來冰淇淋就可挖著吃，享受雙重滋味，於14間7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館限定販售，售價皆為145元。

7-ELEVEN超夯的熱壓吐司再推全新鹹口味「泰式打拋雞」，使用泰國進口打拋醬搭配鮮嫩雞肉，高溫直火爆炒，香辣開胃，限定13間門市販售，售價60元。