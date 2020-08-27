KKday遠距離應援日本 在台灣也能體驗日式風情

日本一直以來都是台灣人出國旅遊的首選，不論是優美的景緻、令人難以忘懷的美食，皆是國人喜愛日本的原因。2020年因為疫情的到來，旅人不能自由自在的出國，也讓各國旅遊經濟大受影響，為了滿足旅客想念日本的心情，同時幫助在地商家，旅遊電商平台KKday發起遠距離應援特輯，網羅所有台灣人念念不忘的日本伴手禮，空運直送到府，把想念的味道端到餐桌前。

為解決旅客想念國外美食的痛點，也幫助在地店家，KKday在疫情時期推出跨境伴手禮的方案，讓「味蕾也能偽出國」將熱門的日本伴手禮帶進台灣，同時也行銷台灣知名伴手禮到日韓。像是北海道的ROYCE’頂級生巧克力特製而成的香脆巧克力棒，正是熱銷台灣受歡迎的產品之一，甜而不膩的巧克力內含口感豐富的堅果仁以及味道細膩的水果顆粒，層次分明，忍不住讓人一口接著一口。

在日本熱銷超過1000萬包的瀨戶內特產－檸檬風味花枝脆片，許多台灣旅客赴日都一定要買一箱回台吃，運用契作農家所種植的廣島檸檬，獨特的檸檬酸香加上清脆的口感，最適合當辦公室或下午茶零嘴。以傳統配方製作而成的檸檬蛋黃醬，全天然無人工添加品，用於麵包抹醬和甜點派餡，質地濃稠滑潤，口感清爽，根本是讚不絕口的美味。

台北國際觀光博覽會TTE，即將於8月28日至31日於台北世貿一館登場！今年除有多家旅遊業者推出國內旅遊行程外，現場同時邀請各國旅遊單位，像是日本觀光局等來自各地的自治團體及觀光業者們齊聚一堂，於旅展攤位演奏日本傳統和樂器「津輕三味線」將當地特色空運來台演出。

這次旅展中KKday也將為日本愛好者們帶來過往旅人較不了解的「日本東北：一關市與平泉町」介紹，一窺岩手縣世界級的賞楓秘境與許多日本民族珍視的古色古香，透過專業的介紹，更能深度了解日本岩手縣。展覽期間，現場更將舉辦當地紀念品抽獎活動，歡迎想念日本的大家一同來共襄盛舉，來到現場為日本說聲「甘巴爹！」。