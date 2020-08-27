蘇富比秋拍重量級焦點！當代藝術推手張頌仁收藏上拍

今年秋季，香港蘇富比（Sotheby’s）當代藝術拍賣將隆重呈獻「先鋒經典：張頌仁睿藏」， 帶來這位被稱為大陸「當代藝術之父」的香港知名藝術策展人、評論家及鑑賞家所珍藏的14件重要作品。預計將於今年10月6日到10月7日所舉辦的香港當代藝術拍賣會中登場，並於10月3日至7日假香港會議展覽中心預展。

張頌仁在1983年創立漢雅軒藝廊至今30餘年，並策展過多次重要的當代藝術展，將大陸當代藝術推到世界的舞台上。此次拍賣以1989年後的當代藝術為主軸，領銜之作為張曉剛的三聯屏鉅作「黑色三部曲：驚恐、沈思、憂鬱」。除此之外亦有「最貴在世藝術家」之一曾梵志、劉煒、方力鈞及余友涵等中國當代藝術大師的早期代表作。

張頌仁表示，張曉剛的「黑色三部曲：驚恐、沈思、憂鬱」在三聯屏1989至1990年完成後將其中一聯送給國外的教授，到最近才在張頌仁的努力下才將三聯屏團聚一起。這是藝術家早期作品中僅兩幅三聯屏之尺幅較大之作，擺脫早期創作中的浪漫主義元素，可見後來發展出獨特美學。另一幅上拍的張曉剛作品「血緣—大家庭：全家福」是首現拍場，是「血緣」系列巔峰時期代表作，人物全身構圖手法是較為少見的。