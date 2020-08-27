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蘇富比秋拍重量級焦點！當代藝術推手張頌仁收藏上拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
張曉剛「黑色三部曲：驚恐、沈思、憂鬱」，估價約2,500萬港元起。圖／蘇富比提供
張曉剛「黑色三部曲：驚恐、沈思、憂鬱」，估價約2,500萬港元起。圖／蘇富比提供

今年秋季，香港蘇富比（Sotheby’s）當代藝術拍賣將隆重呈獻「先鋒經典：張頌仁睿藏」， 帶來這位被稱為大陸「當代藝術之父」的香港知名藝術策展人、評論家及鑑賞家所珍藏的14件重要作品。預計將於今年10月6日到10月7日所舉辦的香港當代藝術拍賣會中登場，並於10月3日至7日假香港會議展覽中心預展。

張頌仁在1983年創立漢雅軒藝廊至今30餘年，並策展過多次重要的當代藝術展，將大陸當代藝術推到世界的舞台上。此次拍賣以1989年後的當代藝術為主軸，領銜之作為張曉剛的三聯屏鉅作「黑色三部曲：驚恐、沈思、憂鬱」。除此之外亦有「最貴在世藝術家」之一曾梵志、劉煒、方力鈞及余友涵等中國當代藝術大師的早期代表作。

張頌仁表示，張曉剛的「黑色三部曲：驚恐、沈思、憂鬱」在三聯屏1989至1990年完成後將其中一聯送給國外的教授，到最近才在張頌仁的努力下才將三聯屏團聚一起。這是藝術家早期作品中僅兩幅三聯屏之尺幅較大之作，擺脫早期創作中的浪漫主義元素，可見後來發展出獨特美學。另一幅上拍的張曉剛作品「血緣—大家庭：全家福」是首現拍場，是「血緣」系列巔峰時期代表作，人物全身構圖手法是較為少見的。

曾於2013年以「最後的晚餐」締造大陸當代在世藝術家最高拍賣紀錄曾梵志，因於2018年受邀為港星劉德華創作演唱會主題海報而聲名大噪。他最具代表性的作品「面具」系列，此次有創作於1994年的「面具系列11號」上拍。另一件拍品則為劉煒早期作品的「香蕉」，在逗趣中彰顯藝術家獨特的觀點及創作哲學。這兩件作品都是第一次登上拍場。

張曉剛「血緣—大家庭：全家福」，估價1,000萬港元起。圖／蘇富比提供
張曉剛「血緣—大家庭：全家福」，估價1,000萬港元起。圖／蘇富比提供
香港知名藝術策展人、評論家及鑑賞家張頌仁。圖／蘇富比提供
香港知名藝術策展人、評論家及鑑賞家張頌仁。圖／蘇富比提供
曾梵志「面具系列11號」，估價1,200萬港元起。圖／蘇富比提供
曾梵志「面具系列11號」，估價1,200萬港元起。圖／蘇富比提供
劉煒「香蕉」，估價600萬港元起。圖／蘇富比提供
劉煒「香蕉」，估價600萬港元起。圖／蘇富比提供

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