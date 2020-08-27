來搭戀愛巴士 國光客運邀賞大稻埕煙火還送小禮物

受巴威颱風攪局延期的大稻埕煙火秀，確定延至8月29日本周六登場。國光客運再度邀請北台灣民眾搭乘戀愛巴士觀賞煙火，明天、29日周六兩天，情侶與夫妻檔可持票根或搭乘記錄，兌換巴士造型瓶裝水兩瓶。

國光客運表示，上周為情侶與夫妻檔特別準備甜蜜小禮物，只要以台北為目的地，持票根或搭乘記錄可兌換，雖然後來活動臨時取消，仍發送出超過200瓶巴士造型瓶裝水，顯示很多外縣市民眾提早出發抵達台北，很可惜天公不作美，不少人白跑掃興。

國光客運表示，儘管活動順延，不過贈送小禮物誠意不變，歡迎北部民眾周末搭車賞煙花。

國光客運表示，北自基隆宜蘭、南達新竹，有近30條營運路線以台北為終點站，車程時間都在兩小時以內，抵達國光客運台北新站或台北轉運站後，煙火施放地點位處步行可達腳程範圍，不用自己開車塞車或尋找停車位，還可以順道一遊鐵道博物館、大稻埕以及赤峰街等景點。

國光客運台北站長林木樹建議，民眾可以搭乘客運來趟「台北一日小旅行」，上午提前抵達後，可以先去新開幕「台灣博物館鐵道部園區」，裡面有鐵道動態模型展區等五大展區，動態展演享受聲光體驗，適合家庭親子一同前往；至於大稻埕老街與市集，或捷運中山站至雙連站間打鐵街廊道，則是年輕情侶最愛的文青熱門打卡景點。