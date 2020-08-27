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Angelababy、曾之喬、吳謹言美穿米黑色格紋 初秋氣質好迷人
日前Angelababy楊穎穿了2020早秋DIOR的米、黑色格紋系列，以俏麗褲裙展現她的甜美，相同的方格羊絨，也出現在曾之喬穿的披肩、吳謹言的長裙，時序進入白天秋老虎發威、到了夜晚卻有秋涼清爽的時節，眾女星帶來秋日的氣質穿搭，舒適宜人。
黑、米色格紋雙面羊絨緹花面料，是品牌於義大利製造的早秋材質，來自100%羊絨的織品厚實且精密，以大格紋圖案打造出經典風格，也是早秋的標誌圖樣。Angelababy身上的外套以圓領設計，搭配牛角釦和羅紋飾邊，增添精緻感；吳謹言則是以黑、米色格紋的流蘇中長裙，呈現高雅造型，上身配襯平織布漁網毛線衫，以微裸露的性感平衡裙裝視覺。
曾之喬則是穿上了黑、米色格紋雙緹花羊絨披肩，以雙丸子頭帶來調皮氛圍，手上還拿著丹麥購入的長頸鹿布偶，在優雅中有著淘氣感。DIOR的2020早秋女裝延續前季的英倫風，以褲裙、蘇格蘭短裙、褶襉裙等豐富了知性優雅的面貌，搭襯風衣外套或披肩融合中性帥氣；承繼高訂血統，早秋服裝著重面料的精緻，也運用米、黑色或藍、黑色的格紋或迷彩，打造本季主要圖紋。
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