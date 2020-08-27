Angelababy、曾之喬、吳謹言美穿米黑色格紋 初秋氣質好迷人

日前Angelababy楊穎穿了2020早秋DIOR的米、黑色格紋系列，以俏麗褲裙展現她的甜美，相同的方格羊絨，也出現在曾之喬穿的披肩、吳謹言的長裙，時序進入白天秋老虎發威、到了夜晚卻有秋涼清爽的時節，眾女星帶來秋日的氣質穿搭，舒適宜人。

黑、米色格紋雙面羊絨緹花面料，是品牌於義大利製造的早秋材質，來自100%羊絨的織品厚實且精密，以大格紋圖案打造出經典風格，也是早秋的標誌圖樣。Angelababy身上的外套以圓領設計，搭配牛角釦和羅紋飾邊，增添精緻感；吳謹言則是以黑、米色格紋的流蘇中長裙，呈現高雅造型，上身配襯平織布漁網毛線衫，以微裸露的性感平衡裙裝視覺。