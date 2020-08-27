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50歲李嘉欣超逆齡保養靠4招！與老公合照就像「父女」

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
50歲李嘉欣，靠4招認真保養。圖／摘自微博
50歲李嘉欣，靠4招認真保養。圖／摘自微博

充滿仙氣的李嘉欣，不僅擁有美麗的臉蛋，連身材都非常姣好。50歲的李嘉欣，先前PO上與老公許晉亨的合照，被網友說是「把老公熬成爹」，她保養有方，更讓許多網友讚嘆。李嘉欣在先前受訪時，曾透露自己不給美容師做臉，保養全靠自己的勤勞，以下4點就是李嘉欣的保養秘訣。

一、重視毛孔護理

要好的膚質，就要看起來晶瑩剔透、有光澤，才能稱得上是「好膚質」。除了重要的保濕之外，李嘉欣非常在意對於毛孔的護理，所以每日都要充足睡眠、徹底清潔臉部肌膚作為基礎，身體要經常補充水分，臉部也要每周3至4次的面膜來滋養肌膚，臉部澎潤有光澤，毛孔才會縮起來。

二、吃水果養顏

每天早餐只吃水果，是李嘉欣每日保養肌膚最重要的一餐，水果中富含著纖維質、維他命等，能夠有效讓腸胃蠕動及代謝排毒，對於肌膚的保養，是絕對不可缺少的一環。但想要肌膚白皙透亮，挑選對的水果也是養膚一大重點，像是櫻桃，李嘉欣推薦給想要皮膚白嫩的女生吃，富含豐富的維他命C外，還有鐵質，能夠補血，讓氣色更好，也具有很好的抗氧化效果。

三、美顏進補湯

對於50歲的年紀，李嘉欣提到除了外在保養外，對於食補及運動也是很常重視的，最重要是時常保持好心情，才能有更健康的體魄。當然在食補的方面，她喜歡喝紅棗桂圓茶，能夠補氣，魚湯、燕窩類的湯品，可補充膠原蛋白，讓肌膚持續澎潤。

四、保養斷食法

有些人會發現，每天擦同一款保養品，但會覺得怎麼越來越沒效了，這就是「慣藥性」，在保養品上也是一樣的道理。李嘉欣在一周抽出一天，不上妝也不擦任何的保養品，讓肌膚有透氣的機會，這也就是很多人討論的「肌膚斷食法」，讓保養品能發揮得更有效力的方式，也有許多人用了此方法，扭轉肌膚上的小狀況不斷。

50歲李嘉欣，靠4招認真保養。圖／摘自微博
50歲李嘉欣，靠4招認真保養。圖／摘自微博
李嘉欣與老公許晉亨、小孩合影。圖／摘自微博
李嘉欣與老公許晉亨、小孩合影。圖／摘自微博
李嘉欣與老公許晉亨。圖／摘自微博
李嘉欣與老公許晉亨。圖／摘自微博
李嘉欣的素顏，看起來膚況還是很好。圖／摘自微博
李嘉欣的素顏，看起來膚況還是很好。圖／摘自微博
李嘉欣與老公許晉亨、小孩合影。圖／摘自微博
李嘉欣與老公許晉亨、小孩合影。圖／摘自微博

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