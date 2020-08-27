6個威士忌飲用習慣 決定你是哪種男神

你都怎麼喝威士忌？何時喝？跟誰喝？怎麼喝？配什麼？喝多少？喝的心情？

格蘭父子公司提供一個有趣的心理測驗，透過6個威士忌飲用習慣，幫助你分析出你的內心是哪一種男神。

計分方法：(A) = 1分、(A) = 3分、(C) = 5分，分數加總為測驗結果。

Q1. 何時喝？ (A)晚餐就開喝 (B)吃飽後才喝 (C)我是夜貓子

Q2. 跟誰喝？ (A)獨飲才man (B)當然要有粉味 (C)兄弟鬥陣拎啦

Q3. 怎麼喝？ (A)純飲 (B)加冰塊 (C)調酒

Q4. 配什麼？ (A)不配食物 (B) 高級料理 (C)夜市小吃/家常菜

Q5. 喝多少？ (A)一杯剛剛好 (B)小酌兩三杯 (C)喝到爽為止

Q6. 喝的心情？ (A)難過/煩惱 (B)發呆/放空 (C) 開心/享受

* 測驗結果

6 – 12分：真理之神—阿波羅（Apollo）

喝酒是療癒心靈。你是阿波羅般的男神，天生就散發一種瀟灑的氣質，第一次見到你的人都會留下深刻印象，秉持一種隨性的生活方式，對人事物皆不強求，人緣極佳，但卻從不以此為傲，比起外在表面你更堅毅實在，重視心靈感受，酒前酒後都是一貫吐真言，來杯格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌，迷人的琥珀色澤，散發著橡木與香草的層層風味，細細品嚐蘇格蘭威士忌的純正感受。

13 - 18分：眾神之主—天神宙斯（Zeus）

喝也要喝得講究。你是猶如宙斯般的男神，不旦潛藏呼風喚雨的能耐，還能獨當一面解決棘手問題，同時也是一個深藏不露的老練萬人迷，在群眾之間散發品格魅力，在關鍵時刻，總能用自己獨特的智慧解決問題，即使如此並不愛強出風頭，工作之餘，比起熱鬧的場合，有時更享受寂靜，倒上一杯百富12年雙桶單一麥芽威士忌，品味傳統橡木桶與歐洲雪莉桶連續熟成，融合蜂蜜、果香的圓融風味，襯托你的品味講究。

19 - 25分：商業之神—荷米斯（Hermes）

喝酒是一種生活態度。你是荷米斯般的男神，以生俱來的商業頭腦與觀察力，使你略懂每一個人的心思，面對複雜的事物總有自己的一套梳理方式，你是出色的溝通者，也是具有獨立開創性的領路人，在職場上面對光怪陸離事情不會輕易退縮。開一瓶格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌，品嚐豈止15年的老靈魂，三五同事、朋友們共飲，搭配鍾愛菜色，享受愜意且餘韻悠長的交流時光。

26 - 30分：雷神—索爾（Thor）

氣氛對了就開喝。你是索爾般的男神，行事灑脫，認為人世間沒什麼事情解不開，獨樂樂不如眾樂樂，會跟身旁朋友們分享事物，擁有正向性格思想，有你在的場子總有新鮮事，你樂於參與活動，也hold得住現場氛圍，上班表現不俗，下班喝酒High咖，找你訴苦就不苦，調一杯三隻猴子三重麥芽威士忌，柑橘果香的輕盈醇滑口感，各種調酒都百搭，周遭人們都將被你的飽滿電力感染、煩惱通通拋掉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康