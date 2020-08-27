快訊

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

梅莎最快週六形成 恐達中颱等級 鄭明典示警：太強了不歡迎！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6個威士忌飲用習慣 決定你是哪種男神

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
百富12年雙桶單一麥芽威士忌，容量700ml，酒精濃度40%，建議售價 1,400元。圖／格蘭父子提供
百富12年雙桶單一麥芽威士忌，容量700ml，酒精濃度40%，建議售價 1,400元。圖／格蘭父子提供

你都怎麼喝威士忌？何時喝？跟誰喝？怎麼喝？配什麼？喝多少？喝的心情？

格蘭父子公司提供一個有趣的心理測驗，透過6個威士忌飲用習慣，幫助你分析出你的內心是哪一種男神。

計分方法：(A) = 1分、(A) = 3分、(C) = 5分，分數加總為測驗結果。

Q1. 何時喝？ (A)晚餐就開喝 (B)吃飽後才喝 (C)我是夜貓子

Q2. 跟誰喝？ (A)獨飲才man (B)當然要有粉味 (C)兄弟鬥陣拎啦

Q3. 怎麼喝？ (A)純飲 (B)加冰塊 (C)調酒

Q4. 配什麼？ (A)不配食物 (B) 高級料理 (C)夜市小吃/家常菜

Q5. 喝多少？ (A)一杯剛剛好 (B)小酌兩三杯 (C)喝到爽為止

Q6. 喝的心情？ (A)難過/煩惱 (B)發呆/放空 (C) 開心/享受

* 測驗結果

6 – 12分：真理之神—阿波羅（Apollo）

喝酒是療癒心靈。你是阿波羅般的男神，天生就散發一種瀟灑的氣質，第一次見到你的人都會留下深刻印象，秉持一種隨性的生活方式，對人事物皆不強求，人緣極佳，但卻從不以此為傲，比起外在表面你更堅毅實在，重視心靈感受，酒前酒後都是一貫吐真言，來杯格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌，迷人的琥珀色澤，散發著橡木與香草的層層風味，細細品嚐蘇格蘭威士忌的純正感受。

13 - 18分：眾神之主—天神宙斯（Zeus）

喝也要喝得講究。你是猶如宙斯般的男神，不旦潛藏呼風喚雨的能耐，還能獨當一面解決棘手問題，同時也是一個深藏不露的老練萬人迷，在群眾之間散發品格魅力，在關鍵時刻，總能用自己獨特的智慧解決問題，即使如此並不愛強出風頭，工作之餘，比起熱鬧的場合，有時更享受寂靜，倒上一杯百富12年雙桶單一麥芽威士忌，品味傳統橡木桶與歐洲雪莉桶連續熟成，融合蜂蜜、果香的圓融風味，襯托你的品味講究。

19 - 25分：商業之神—荷米斯（Hermes）

喝酒是一種生活態度。你是荷米斯般的男神，以生俱來的商業頭腦與觀察力，使你略懂每一個人的心思，面對複雜的事物總有自己的一套梳理方式，你是出色的溝通者，也是具有獨立開創性的領路人，在職場上面對光怪陸離事情不會輕易退縮。開一瓶格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌，品嚐豈止15年的老靈魂，三五同事、朋友們共飲，搭配鍾愛菜色，享受愜意且餘韻悠長的交流時光。

26 - 30分：雷神—索爾（Thor）

氣氛對了就開喝。你是索爾般的男神，行事灑脫，認為人世間沒什麼事情解不開，獨樂樂不如眾樂樂，會跟身旁朋友們分享事物，擁有正向性格思想，有你在的場子總有新鮮事，你樂於參與活動，也hold得住現場氛圍，上班表現不俗，下班喝酒High咖，找你訴苦就不苦，調一杯三隻猴子三重麥芽威士忌，柑橘果香的輕盈醇滑口感，各種調酒都百搭，周遭人們都將被你的飽滿電力感染、煩惱通通拋掉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三隻猴子三重麥芽威士忌，容量700ml，酒精濃度40%，建議售價800元。圖／格蘭父子提供
三隻猴子三重麥芽威士忌，容量700ml，酒精濃度40%，建議售價800元。圖／格蘭父子提供
這6種喝威士忌習慣，決定你是哪種男神。圖／格蘭父子提供
這6種喝威士忌習慣，決定你是哪種男神。圖／格蘭父子提供
格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌，容量700ml，酒精濃度40%，建議售價 1,400元。圖／格蘭父子提供
格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌，容量700ml，酒精濃度40%，建議售價 1,400元。圖／格蘭父子提供
格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌，容量700ml，酒精濃度40%，建議售價500元。圖／格蘭父子提供
格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌，容量700ml，酒精濃度40%，建議售價500元。圖／格蘭父子提供

延伸閱讀

賈靜雯拍戲遇男神來探班　現場一陣騷動

威士忌的煉金術 小女巫蒸餾器

蘇格蘭威士忌遭美國課稅 英國矢言維護珍貴產業

紫色的甜蜜 3款石楠花蜜香威士忌

相關新聞

Q版羽球造型太萌了！金士頓攜手戴資穎推聯名隨身碟

雖然現在什麼都上雲端，帶隨身碟出門的機會越來越少了，但遇到造型可愛的Q版設計，還是會讓人失心瘋買下去。

plain-me聯手街牌gravis重返90年代 混搭機能面料翻玩復古風格

擁有超過20年歷史的美國街頭品牌gravis首度與台灣時尚品牌plain-me合作，以90年代的風格為靈感，混搭了機能性...

《以色列風雲十之四》 疫情引發北美猶太人回歸潮

疫情影響北美猶太人，詢問或申請回歸以色列的人數遽增！從建國以來，以色列就持續收納各國回歸的猶太人，讓這個只比台灣的一半大一點的國家，猶太人口數從60萬增長到今天大約660萬。 不過，全球還有約810萬

UNIQLO再次攜手極簡大師Jil Sander 秒殺款+J系列秋冬正式回歸

如果你是極簡風格的擁護者，那麼德國設計大師Jil Sander的名號，你一定不陌生。今年秋季，UNIQLO打算再與其聯手...

走跳世界／苗栗打卡熱 網美勝地付費才能拍

山城苗栗，是農鄉、客家庄，也是慢活城市；幾曾何時，山城也搭上「打卡熱」，翻出不少新熱點，甚至成了聞名的婚紗拍攝地。

孫芸芸瀕臨中暑拍出時尚大片 貝拉哈蒂德抱Pocket手袋全裸上陣

究竟是哪一個包款的魅力，讓孫芸芸面臨中暑危機也要拍美圖？BURBERRY釋出全新樣式、尺寸的Pocket包款系列，孫芸芸...

名店遭鎖定？北市今公布其餘違規名單

北市接連兩家老牌餐廳遭稽查後停業或暫時歇業，外傳有檢舉達人針對違反使用分區店家進行檢舉，北市政風處表示，抽查不會針對特定...

高記月底熄燈 新點「不會在永康街」 銀翼也暫停營業

永康街70年上海點心老店「高記」與川揚料理名店「銀翼餐廳」，因違反「建築法」遭北市建管處連續開罰，月底前未改將被斷水電，...

OPEN錢包串接「行動隨時取」線上支付 8月28日起開通

搶攻會員經濟，7-ELEVEN自營電子支付工具「OPEN錢包」跨通路支付場域除了即日起陸續新增5大餐飲品牌之外，OPEN...

開學季將到！ JINS助父母一臂之力打點孩童學齡眼鏡

即將要迎接開學季，除了必添購的文具、書籍之外，最讓為人父母親擔心的就是孩童學齡眼鏡。對已經近視的孩童而言，挑對舒適且不易...

輕快或復古？Breitling H.Moser & Cie運動風格自定義

運動風格腕表一向是目前消費者喜愛趨勢，今年參與Geneva Watch Days的品牌中，百年靈（Breitling）與...

GENEVA WATCH DAYS 芝柏Girard Perregaux黑潮來襲

今日小型Geneva Watch Days表展於日內瓦登場。由於多數品牌如雅典（Ulysse Nardin）、MB&F、...

熱門新聞

口罩限購1盒 孕婦指肚子「2人買2盒」店員神回應

氣象局啟動劇烈豪雨作業 明雨勢最強降雨熱區看這裡

芋頭控暴動啦！全聯「芋」見幸福推12款夢幻甜點 超夯生吐司也入列

女大生搭高鐵被當「逃票仔」 補票＋罰款氣炸：故意找碴！

氣象局晚間8點啟動較劇烈豪雨作業 明南部恐大豪雨

今天雨最劇烈 彭啟明：整個西南風強風軸幾乎對準台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。