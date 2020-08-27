Q版羽球造型太萌了！金士頓攜手戴資穎推聯名隨身碟

雖然現在什麼都上雲端，帶隨身碟出門的機會越來越少了，但遇到造型可愛的Q版設計，還是會讓人失心瘋買下去。

記憶體儲存品牌Kingston金士頓今年初宣布世界球后戴資穎成為品牌大使，近期更推出全新「記憶 讓我更強There’s Strength in Memory」品牌活動，除了透過形象影片以獨白方式談封后之路之外，更攜手推出戴資穎聯名珍藏版隨身碟，以羽球為設計原型，細膩的羽毛紋路與印有戴資穎親筆簽名的球托打造出擬真的羽球造型，霧面質感與精緻細節更讓此款隨身碟更具收藏價值。

戴資穎表示：「金士頓對品質的堅持，就像我對自己的要求，相信自己永不放棄。這款聯名隨身碟的設計概念來自我最熟悉的羽球，看到成品時就好像第一次打球那麼開心，希望這個珍藏版設計，也能帶給大家力量，留下自己的專屬記憶。」