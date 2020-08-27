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Q版羽球造型太萌了！金士頓攜手戴資穎推聯名隨身碟

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
戴資穎聯名隨身碟具備64GB的儲存容量與USB 3.2的高速傳輸介面，可愛又實用。圖／Kingston提供
戴資穎聯名隨身碟具備64GB的儲存容量與USB 3.2的高速傳輸介面，可愛又實用。圖／Kingston提供

雖然現在什麼都上雲端，帶隨身碟出門的機會越來越少了，但遇到造型可愛的Q版設計，還是會讓人失心瘋買下去。

記憶體儲存品牌Kingston金士頓今年初宣布世界球后戴資穎成為品牌大使，近期更推出全新「記憶 讓我更強There’s Strength in Memory」品牌活動，除了透過形象影片以獨白方式談封后之路之外，更攜手推出戴資穎聯名珍藏版隨身碟，以羽球為設計原型，細膩的羽毛紋路與印有戴資穎親筆簽名的球托打造出擬真的羽球造型，霧面質感與精緻細節更讓此款隨身碟更具收藏價值。

戴資穎表示：「金士頓對品質的堅持，就像我對自己的要求，相信自己永不放棄。這款聯名隨身碟的設計概念來自我最熟悉的羽球，看到成品時就好像第一次打球那麼開心，希望這個珍藏版設計，也能帶給大家力量，留下自己的專屬記憶。」

戴資穎聯名隨身碟具備64GB的儲存容量與USB 3.2的高速傳輸介面，兼具美感與實用性，即日起於線上購物與實體通路限量開賣，建議售價599元。即日起至9月30日止，購買並上網登錄發票就抽小戴親筆簽名球衣；參與Facebook粉絲專頁活動並完成指定任務，亦可抽羽球隨身碟、小戴親筆簽名球拍與球衣。

戴資穎聯名珍藏版隨身碟以羽球為設計原型，細膩的羽毛紋路與印有戴資穎親筆簽名的球托打造出擬真的羽球造型。圖／Kingston提供
戴資穎聯名珍藏版隨身碟以羽球為設計原型，細膩的羽毛紋路與印有戴資穎親筆簽名的球托打造出擬真的羽球造型。圖／Kingston提供
戴資穎聯名隨身碟，建議售價599元。圖／Kingston提供
戴資穎聯名隨身碟，建議售價599元。圖／Kingston提供
即日起至9月30日止，購買戴資穎聯名珍藏版隨身碟並上網登錄發票就抽小戴親筆簽名球衣。圖／Kingston提供
即日起至9月30日止，購買戴資穎聯名珍藏版隨身碟並上網登錄發票就抽小戴親筆簽名球衣。圖／Kingston提供

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