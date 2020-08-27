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濕身造型探究母體曲線 Gigi推出性感孕婦寫真
人氣模特兒吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）自從宣布懷孕後就一直沒有公開露面，在社群上也只分享風景、美食等，除了曾經直播和粉絲聊天之外，孕期中的她可說是非常神秘。不過就在台灣時間昨天晚間，她終於公布了一組孕婦寫真照，照片中專著極為貼身的服飾展現孕肚曲線，溫馨又迷人，也總算是一解粉絲們的好奇與關心之情。
Gigi這組照片是由Gabriella Karefa-Johnson執導，攝影師Luigi和Iango掌鏡拍攝而成，而第一張發布的照片中身上穿的是Di Petsa的訂製服飾。Di Petsa這個品牌向來以「濕」為創作主軸，主打「wetlook」，藉由濕潤貼身的布料去呈現身形曲線，也因此可以讓肌膚與布料之間產生的魅力發揮極致，Gigi的妝髮也配合以濕潤的型態呈現。包括凱莉珍娜、FKA twigs等人都曾穿過Di Petsa打造的服裝。巧的是，Di Petsa去年才在巴黎發布了一個叫做THE WATER BROKE的系列作品，剛好就是以孕婦為核心理念，探究身體的彈性和延展性和孕期的體態變化等等。
預產期九月就快到了，相信大家一定也都等不及要看到Gigi和Zayn的寶寶會有多可愛！
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