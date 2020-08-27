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濕身造型探究母體曲線 Gigi推出性感孕婦寫真

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Gigi Hadid公開孕婦寫真。圖／摘自IG
Gigi Hadid公開孕婦寫真。圖／摘自IG

人氣模特兒吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）自從宣布懷孕後就一直沒有公開露面，在社群上也只分享風景、美食等，除了曾經直播和粉絲聊天之外，孕期中的她可說是非常神秘。不過就在台灣時間昨天晚間，她終於公布了一組孕婦寫真照，照片中專著極為貼身的服飾展現孕肚曲線，溫馨又迷人，也總算是一解粉絲們的好奇與關心之情。

Gigi這組照片是由Gabriella Karefa-Johnson執導，攝影師Luigi和Iango掌鏡拍攝而成，而第一張發布的照片中身上穿的是Di Petsa的訂製服飾。Di Petsa這個品牌向來以「濕」為創作主軸，主打「wetlook」，藉由濕潤貼身的布料去呈現身形曲線，也因此可以讓肌膚與布料之間產生的魅力發揮極致，Gigi的妝髮也配合以濕潤的型態呈現。包括凱莉珍娜、FKA twigs等人都曾穿過Di Petsa打造的服裝。巧的是，Di Petsa去年才在巴黎發布了一個叫做THE WATER BROKE的系列作品，剛好就是以孕婦為核心理念，探究身體的彈性和延展性和孕期的體態變化等等。

預產期九月就快到了，相信大家一定也都等不及要看到Gigi和Zayn的寶寶會有多可愛！

Gigi Hadid公開孕婦寫真。圖／摘自IG
Gigi Hadid公開孕婦寫真。圖／摘自IG
包括凱莉珍娜、FKA twigs等人都曾穿過Di Petsa設計的服裝。圖／摘自IG
包括凱莉珍娜、FKA twigs等人都曾穿過Di Petsa設計的服裝。圖／摘自IG
Gigi Hadid公開孕婦寫真。圖／摘自IG
Gigi Hadid公開孕婦寫真。圖／摘自IG
Gigi Hadid穿上Di Petsa打造的「wetlook」服飾。圖／摘自IG
Gigi Hadid穿上Di Petsa打造的「wetlook」服飾。圖／摘自IG
Gigi Hadid公開孕婦寫真。圖／摘自IG
Gigi Hadid公開孕婦寫真。圖／摘自IG
包括凱莉珍娜、FKA twigs等人都曾穿過Di Petsa設計的服裝。圖／摘自IG
包括凱莉珍娜、FKA twigs等人都曾穿過Di Petsa設計的服裝。圖／摘自IG

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