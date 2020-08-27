快訊

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

梅莎最快週六形成 恐達中颱等級 鄭明典示警：太強了不歡迎！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現身吧！手腕上浮現的神龍 Jaquet Droz祥龍浮雕腕表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Jaquet Droz，Petite Minute Relief Dragon腕表，玫瑰金，自動上鍊機芯，偏心時間顯示，全世界限量8只，價格店洽。圖 / Jaquet Droz提供。
Jaquet Droz，Petite Minute Relief Dragon腕表，玫瑰金，自動上鍊機芯，偏心時間顯示，全世界限量8只，價格店洽。圖 / Jaquet Droz提供。

「說出你的願望吧！少年！」如果你是1980年代之後出生，想必對「七龍珠」這句經典的漫畫台詞並不陌生。「龍」這種虛擬的生物除了結合不同生物特徵，並廣泛存在於東西方文化裡。近期瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）則以立體的金雕手法，打造出一只限量的Petite Minute Relief Dragon腕表，在方寸間展現巧奪天工。

41毫米的玫瑰金表、搭配上紅黑色「蛛網」紋理的碧玉，成為神龍的現身之所，混合了不規則的紅褐色、酒紅色等幾何圖形，此種碧玉更因其形如蜘蛛編網因而得名。雅克德羅的製表工匠選擇以片段的方式呈現神龍的型態：部分隱藏於表面之下、部分身軀包含龍首、龍爪與龍尾，則「浮」現於表面之上，任想像力為龍形的立體賦予張力。

位於面盤上半部的偏心時間顯示，是由具備矽質擺輪遊絲及擒縱叉、雙發條盒的Jaquet Droz 2653.Si自動上鍊機芯所驅策動能；底蓋同時鐫刻有限量編號，特別設計的K金自動盤也具蛛網碧玉和金質雕刻龍身，全世界限量八只。

Petite Minute Relief Dragon腕表的後底蓋將能欣賞機芯的打磨修飾，表殼並刻有限量編號。圖 / Jaquet Droz提供。
Petite Minute Relief Dragon腕表的後底蓋將能欣賞機芯的打磨修飾，表殼並刻有限量編號。圖 / Jaquet Droz提供。
結合特殊碧玉和金雕神龍的表面，莊嚴而散發神秘氣蘊。圖 / Jaquet Droz提供。
結合特殊碧玉和金雕神龍的表面，莊嚴而散發神秘氣蘊。圖 / Jaquet Droz提供。
神龍見首不見尾？特製的K金自動盤，並結合碧玉和金雕龍身，神龍無所不在。圖 / Jaquet Droz提供。
神龍見首不見尾？特製的K金自動盤，並結合碧玉和金雕龍身，神龍無所不在。圖 / Jaquet Droz提供。

延伸閱讀

輕快或復古？Breitling H.Moser & Cie運動風格自定義

GENEVA WATCH DAYS／芝柏Girard Perregaux黑潮來襲

為何死後會呈現彎曲狀態？專家告訴你死後僵硬的原因

比智慧手機還薄！甩開負擔！夏日薄型腕表好上手

相關新聞

Q版羽球造型太萌了！金士頓攜手戴資穎推聯名隨身碟

雖然現在什麼都上雲端，帶隨身碟出門的機會越來越少了，但遇到造型可愛的Q版設計，還是會讓人失心瘋買下去。

plain-me聯手街牌gravis重返90年代 混搭機能面料翻玩復古風格

擁有超過20年歷史的美國街頭品牌gravis首度與台灣時尚品牌plain-me合作，以90年代的風格為靈感，混搭了機能性...

《以色列風雲十之四》 疫情引發北美猶太人回歸潮

疫情影響北美猶太人，詢問或申請回歸以色列的人數遽增！從建國以來，以色列就持續收納各國回歸的猶太人，讓這個只比台灣的一半大一點的國家，猶太人口數從60萬增長到今天大約660萬。 不過，全球還有約810萬

UNIQLO再次攜手極簡大師Jil Sander 秒殺款+J系列秋冬正式回歸

如果你是極簡風格的擁護者，那麼德國設計大師Jil Sander的名號，你一定不陌生。今年秋季，UNIQLO打算再與其聯手...

走跳世界／苗栗打卡熱 網美勝地付費才能拍

山城苗栗，是農鄉、客家庄，也是慢活城市；幾曾何時，山城也搭上「打卡熱」，翻出不少新熱點，甚至成了聞名的婚紗拍攝地。

孫芸芸瀕臨中暑拍出時尚大片 貝拉哈蒂德抱Pocket手袋全裸上陣

究竟是哪一個包款的魅力，讓孫芸芸面臨中暑危機也要拍美圖？BURBERRY釋出全新樣式、尺寸的Pocket包款系列，孫芸芸...

名店遭鎖定？北市今公布其餘違規名單

北市接連兩家老牌餐廳遭稽查後停業或暫時歇業，外傳有檢舉達人針對違反使用分區店家進行檢舉，北市政風處表示，抽查不會針對特定...

高記月底熄燈 新點「不會在永康街」 銀翼也暫停營業

永康街70年上海點心老店「高記」與川揚料理名店「銀翼餐廳」，因違反「建築法」遭北市建管處連續開罰，月底前未改將被斷水電，...

OPEN錢包串接「行動隨時取」線上支付 8月28日起開通

搶攻會員經濟，7-ELEVEN自營電子支付工具「OPEN錢包」跨通路支付場域除了即日起陸續新增5大餐飲品牌之外，OPEN...

開學季將到！ JINS助父母一臂之力打點孩童學齡眼鏡

即將要迎接開學季，除了必添購的文具、書籍之外，最讓為人父母親擔心的就是孩童學齡眼鏡。對已經近視的孩童而言，挑對舒適且不易...

輕快或復古？Breitling H.Moser & Cie運動風格自定義

運動風格腕表一向是目前消費者喜愛趨勢，今年參與Geneva Watch Days的品牌中，百年靈（Breitling）與...

GENEVA WATCH DAYS 芝柏Girard Perregaux黑潮來襲

今日小型Geneva Watch Days表展於日內瓦登場。由於多數品牌如雅典（Ulysse Nardin）、MB&F、...

熱門新聞

口罩限購1盒 孕婦指肚子「2人買2盒」店員神回應

氣象局啟動劇烈豪雨作業 明雨勢最強降雨熱區看這裡

芋頭控暴動啦！全聯「芋」見幸福推12款夢幻甜點 超夯生吐司也入列

女大生搭高鐵被當「逃票仔」 補票＋罰款氣炸：故意找碴！

氣象局晚間8點啟動較劇烈豪雨作業 明南部恐大豪雨

今天雨最劇烈 彭啟明：整個西南風強風軸幾乎對準台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。