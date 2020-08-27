現身吧！手腕上浮現的神龍 Jaquet Droz祥龍浮雕腕表

「說出你的願望吧！少年！」如果你是1980年代之後出生，想必對「七龍珠」這句經典的漫畫台詞並不陌生。「龍」這種虛擬的生物除了結合不同生物特徵，並廣泛存在於東西方文化裡。近期瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）則以立體的金雕手法，打造出一只限量的Petite Minute Relief Dragon腕表，在方寸間展現巧奪天工。

41毫米的玫瑰金表、搭配上紅黑色「蛛網」紋理的碧玉，成為神龍的現身之所，混合了不規則的紅褐色、酒紅色等幾何圖形，此種碧玉更因其形如蜘蛛編網因而得名。雅克德羅的製表工匠選擇以片段的方式呈現神龍的型態：部分隱藏於表面之下、部分身軀包含龍首、龍爪與龍尾，則「浮」現於表面之上，任想像力為龍形的立體賦予張力。