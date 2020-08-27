plain-me聯手街牌gravis重返90年代 混搭機能面料翻玩復古風格

擁有超過20年歷史的美國街頭品牌gravis首度與台灣時尚品牌plain-me合作，以90年代的風格為靈感，混搭了機能性面料，打造出一系列帶有復古風格的服飾、鞋款，讓人重溫當年的美好時光。

同樣受到千禧世代喜愛的兩個品牌，因為有著相似的發展背景，因此在合作時溝通無礙，才會催生出包括Tassel Loafer CUDJICK混搭樂福鞋款，抗撕裂防潑水的軍風襯衫、長褲、背心系列等。像是聯名樂福鞋原型來自gravis 的ODJICK鞋款，保留原始鞋型與麂皮材質，結合品牌創立之初就有的CUE鞋大底，C9 Lv2厚底除了視覺強烈、輕量舒適之外，前足與後跟硬度不同的設計，強化了觸地時的緩衝效果，行走時更具安定感，再加上貫穿聯名系列的Tassel 流蘇裝飾，呈現街頭混搭復古元素的外觀。

gravis與plain-me聯名抗撕裂防潑水背心2,480元。圖／plain-me提供

不僅如此，plain-me也發揮了對於機能性布料的運用，並參考了軍用服裝的細節處理，包括取材自二戰時美軍M1943 HBT襯衫的高密織防潑水襯衫，還有改良二戰美軍紅十字會圍裙包的兩用圍裙包，都是聯名系列亮點。同時為呼應融入街頭風格與軍風元素，寬鬆長褲、背心與漁夫帽使用的是抗撕裂防潑水面料，格狀結構清晰可見，可確保布料破損時不擴大破裂面積。襯衫與短褲部分則選用高密織防潑水面料，棉、尼龍混紡的高密度紮實布料。貫穿全系列的流蘇配飾則使用超細纖維PU合成皮革材質，仿麂皮絨的外觀具有美觀與耐用性。

gravis與plain-me聯名重磅寬版T恤1,880元。圖／plain-me提供

gravis與plain-me聯名抗撕裂防潑水漁夫帽1,280元。圖／plain-me提供

gravis與plain-me聯名高密織防潑水襯衫2,280元。圖／plain-me提供

gravis與plain-me聯名高密織防潑水短褲2,280元。圖／plain-me提供

gravis與plain-me聯名兩用圍裙包1,680元。圖／plain-me提供

gravis與plain-me聯名Tassel Loafer CUDJICK混搭樂福鞋2,780元。圖／plain-me提供