聽新聞
test
0:00 / 0:00
plain-me聯手街牌gravis重返90年代 混搭機能面料翻玩復古風格
擁有超過20年歷史的美國街頭品牌gravis首度與台灣時尚品牌plain-me合作，以90年代的風格為靈感，混搭了機能性面料，打造出一系列帶有復古風格的服飾、鞋款，讓人重溫當年的美好時光。
同樣受到千禧世代喜愛的兩個品牌，因為有著相似的發展背景，因此在合作時溝通無礙，才會催生出包括Tassel Loafer CUDJICK混搭樂福鞋款，抗撕裂防潑水的軍風襯衫、長褲、背心系列等。像是聯名樂福鞋原型來自gravis 的ODJICK鞋款，保留原始鞋型與麂皮材質，結合品牌創立之初就有的CUE鞋大底，C9 Lv2厚底除了視覺強烈、輕量舒適之外，前足與後跟硬度不同的設計，強化了觸地時的緩衝效果，行走時更具安定感，再加上貫穿聯名系列的Tassel 流蘇裝飾，呈現街頭混搭復古元素的外觀。
不僅如此，plain-me也發揮了對於機能性布料的運用，並參考了軍用服裝的細節處理，包括取材自二戰時美軍M1943 HBT襯衫的高密織防潑水襯衫，還有改良二戰美軍紅十字會圍裙包的兩用圍裙包，都是聯名系列亮點。同時為呼應融入街頭風格與軍風元素，寬鬆長褲、背心與漁夫帽使用的是抗撕裂防潑水面料，格狀結構清晰可見，可確保布料破損時不擴大破裂面積。襯衫與短褲部分則選用高密織防潑水面料，棉、尼龍混紡的高密度紮實布料。貫穿全系列的流蘇配飾則使用超細纖維PU合成皮革材質，仿麂皮絨的外觀具有美觀與耐用性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言