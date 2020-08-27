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巨石強森第三代UA訓練鞋曝光 穿上一起苦練成為健身「巨巨」吧！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNDER ARMOUR攜手好萊塢明星巨石強森打造一系列訓練裝備，新訓練鞋也隨之曝光。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR攜手好萊塢明星巨石強森打造一系列訓練裝備，新訓練鞋也隨之曝光。圖／UNDER ARMOUR提供

專業運動品牌UNDER ARMOUR（簡稱UA）攜手好萊塢明星巨石強森The Rock打造一系列訓練裝備，讓健身、運動愛好者都能充分感受到硬派風格，而冠名的第三代巨石強森「UA PROJECT ROCK 3」簽名訓練鞋，也隨之曝光。

全新的UA PROJECT ROCK 3訓練鞋，延續2代原有的複合式中底科技，透過UA HOVR旗艦中底回饋腳步蹬踏能量、並給予回饋。搭配UA 專利的TriBase™三角型穩定結構，擴大足底關鍵部位與地面的接觸面積，有助於提供支撐、幫助改善躍起時的靈活性及提升落地時的抓地力。而相較前兩代，新一代的訓練鞋不僅加強鞋面針織結構孔來提高透氣性，更搭配設計靈感來自軍式Molle織帶的高強度交叉網狀式束帶系統，使前腳掌擁有更好包覆性，並透過襪套式鞋領及後跟彈性穩定器，打造高度穩定與舒適貼合。

好萊塢明星巨石強森，親自詮釋全新的UA PROJECT ROCK 3訓練鞋。圖／UNDER ARMOUR提供
好萊塢明星巨石強森，親自詮釋全新的UA PROJECT ROCK 3訓練鞋。圖／UNDER ARMOUR提供

不僅UA有專業的新款訓練鞋推出，Reebok延續了去年攜手adidas融合技術共同打造Instapump Fury Boost™球鞋，成為佳話後，今年依循同樣概念，再次推出聯名並優化後的新鞋款。在雙品牌的加持下，因應市場好評，全新的Instapump Fury Boost™ 鞋採用TRIUMPHANT BLUE配色，以「未來」為概念來設計。同時搭載Pump及Boost™科技，外觀延續了Instapump Fury的分離式大底，以及無需綁鞋帶的Pump充氣設計，說是進化版的球鞋一點也不為過。

UA PROJECT ROCK 3訓練鞋4,380元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA PROJECT ROCK 3訓練鞋4,380元。圖／UNDER ARMOUR提供

UA PROJECT ROCK 3訓練鞋4,380元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA PROJECT ROCK 3訓練鞋4,380元。圖／UNDER ARMOUR提供

Reebok Instapump Fury Boost™鞋5,850元。圖／Reebok提供
Reebok Instapump Fury Boost™鞋5,850元。圖／Reebok提供

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