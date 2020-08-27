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《以色列風雲十之四》 疫情引發北美猶太人回歸潮

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導

疫情影響北美猶太人，詢問或申請回歸以色列的人數遽增！從建國以來，以色列就持續收納各國回歸的猶太人，讓這個只比台灣的一半大一點的國家，猶太人口數從60萬增長到今天大約660萬。

不過，全球還有約810萬猶太人散居世界各地，其中光是美國就有570萬人《參考資料》，主要集中在紐約都會區，邁阿密和大洛杉磯地區等。

圖説：以色列媒體關注來自西方國家的新移民回歸

推動回歸需經濟吸引力

多數猶太人考慮是否回歸以色列，多是基於宗教信仰的呼喚，但也有許多現實的考慮。許多人放不下熟悉的工作和生活圈，往往在環境出現變動後才有回歸的動力，著名的前例像是烏克蘭猶太人面對俄羅斯入侵的動亂，法國猶太人遭遇恐怖攻擊，都讓當地猶太回歸人數激增。

在希伯來文中，用一個特別的字aliyah(阿利亞）來指稱回歸以色列的外來移民，這個字的本意是向上攀升，表示回到以色列的人在靈性上有所提昇，因為耶路撒冷是上帝的寶座，住在以色列的人理論上比較靠近上帝。當然，這種觀念使得耶路撒冷的房價始終居高不下。

圖説：前猶太事務局主席夏蘭斯基（右一）出席機場歡迎會，他曾爲了回歸以色列在前蘇聯遭到囚禁

爲了協助回歸的猶太人順利適應新家園，以色列政府給予新移民許多賦稅優惠，和經濟支持，讓他們可以有段時間專心學語言，以融入社會、貢獻所長。民間機構也提供海外猶太青年免費回國旅遊10天的機會，年滿18歲到32歲的人都可以申請，稱為「出生權」以色列教育之旅，藉此提高海外猶太人的民族認同和對以色列的家國意識。

舊約聖經早預言

事實上，以色列人被趕散到列國，之後又會回到以色列來，這些事舊約聖經中早有預言，像是以賽亞書記載：「他必向列國豎立大旗，招回以色列被趕散的人，又從地的四方聚集分散的猶大人。（以賽亞書11：12）」耶利米書也說：「耶和華說：『我要領他們再入我從前賜給他們列祖之地。 』（耶利米書16：15）

只是，這預言隔了近2000年才應驗。爲了讓更多猶太人回歸，一些基督徒機構會號召捐款，提供新移民回歸時的機票和其他開銷，或是在以色列為他們提供食物籃或房屋修繕等服務。

圖説：猶太事務局動員了許多年輕人去機場歡迎新移民

北美回歸申請增加

根據《線上耶路撒冷》，猶太事務局的數據顯示，自新冠病毒大流行爆發以來，各地回歸移民的申請數量增加了157％。推動英美加三國猶太人回歸的機構「猶太靈魂聯合會」執行副總裁格辛斯基說，「新冠病毒大流行創造了一個可能是以色列建國以來前所未有的機會，讓我們吸納大規模來自北美的新移民。我們收到了整個社區的許多探問，對如何早日回歸以色列產生興趣」。

圖說：2017年六龜合唱團在以色列機場獻唱，歡迎回歸的法國猶太人

《耶路撒冷郵報》更指出，如果不考慮政府吸納能力，未來5年內可能會有25萬人回歸以色列。以色列曾經在前蘇聯解體後吸納了上百萬的猶太人回歸，如今願意移民回歸者眾，凡此都考驗著以色列政府和民間的應變能力。

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以色列 猶太 新移民

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