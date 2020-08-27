UNIQLO再次攜手極簡大師Jil Sander 秒殺款+J系列秋冬正式回歸

如果你是極簡風格的擁護者，那麼德國設計大師Jil Sander的名號，你一定不陌生。今年秋季，UNIQLO打算再與其聯手，讓次次推出都秒殺的系列回歸，讓時尚迷都要尖叫了！

早在UNIQLO U或是與設計師Jonathan Anderson合作之前，UNIQLO在2009年時就首度與極簡風格大師Jil Sander開始聯名，推出名為「+J」系列。延續了Jil Sander的洗鍊剪裁和UNIQLO對於材質的講究，加上相對親民的價格，一推出即刻被消費者搶購一空，爾後在2010年或是2011年最後一次的跨界合作款，都有著相同的好成績。甚至，2015年時UNIQLO以復刻概念，打造了The Best Of +J系列，也是一上市就被秒殺，顯見消費者對於Jil Sander的風格喜愛。

UNIQLO也正式宣布將再次與極簡大師Jil Sander合作，重啟「+J」系列，將在秋冬時正式回歸。圖／摘自instagram

而睽違9年，UNIQLO也正式宣布將再次與Jil Sander合作，重啟「+J」系列，這讓資深的時尚迷莫不感到興奮。因為，目前的高級時裝品牌「JIL SANDER」不知已輪替了多少個設計師執掌，所以要買到Jil Sander大師親自操刀的時裝並不容易。所以這項消息一出，立刻在網路上掀起討論潮，每個「極簡控」都在期待新的+J系列，究竟會以什麼樣貌呈現？但無庸置疑的是，屆時正式上市，又將引起排隊搶購熱潮。