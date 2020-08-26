孫芸芸瀕臨中暑拍出時尚大片 貝拉哈蒂德抱Pocket手袋全裸上陣

究竟是哪一個包款的魅力，讓孫芸芸面臨中暑危機也要拍美圖？BURBERRY釋出全新樣式、尺寸的Pocket包款系列，孫芸芸詮釋出時尚大片的絕美，有著英倫風格的陰鬱色澤和氣勢，展現氣勢，許路兒、Melody也搶先搭襯新包款，品牌代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）則是全裸上陣，性感破表。

孫芸芸手持迷你尺寸Pocket包搭配自創品牌yunyunsun的耳環、耳釦，在IG自陳其實快中暑、汗流浹背，但熬過酷暑拍出來的大片果然氣場全開；許路兒則是以帥氣的西服套裝和飄逸長髮，將迷你雙色帆布及皮革Pocket包的都會風表現得淋漓盡致；Melody加碼分享穿搭心得，表示一件白襯衫和當令必備包款，就是零失誤的造型；有趣的是，上述所有女星都左臉入鏡，只有林映唯以右臉示人拍出搞怪趣味照。