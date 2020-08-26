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孫芸芸瀕臨中暑拍出時尚大片 貝拉哈蒂德抱Pocket手袋全裸上陣

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
BURBERRY發布Pocket全新包款系列，許路兒、貝拉哈蒂德、孫芸芸都以此搭襯。圖／取自IG、BURBERRY提供
BURBERRY發布Pocket全新包款系列，許路兒、貝拉哈蒂德、孫芸芸都以此搭襯。圖／取自IG、BURBERRY提供

究竟是哪一個包款的魅力，讓孫芸芸面臨中暑危機也要拍美圖？BURBERRY釋出全新樣式、尺寸的Pocket包款系列，孫芸芸詮釋出時尚大片的絕美，有著英倫風格的陰鬱色澤和氣勢，展現氣勢，許路兒、Melody也搶先搭襯新包款，品牌代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）則是全裸上陣，性感破表。

孫芸芸手持迷你尺寸Pocket包搭配自創品牌yunyunsun的耳環、耳釦，在IG自陳其實快中暑、汗流浹背，但熬過酷暑拍出來的大片果然氣場全開；許路兒則是以帥氣的西服套裝和飄逸長髮，將迷你雙色帆布及皮革Pocket包的都會風表現得淋漓盡致；Melody加碼分享穿搭心得，表示一件白襯衫和當令必備包款，就是零失誤的造型；有趣的是，上述所有女星都左臉入鏡，只有林映唯以右臉示人拍出搞怪趣味照。

熱愛從舊檔案中尋找靈感的創意總監Riccardo Tisci，為Pocket包款打造的視覺概念來自BURBERRY的動物王國系列，這是最初由品牌創辦人Thomas Burberry所建立的設計語彙，他當初選用馬背上的騎士作為標誌，並選擇獨角獸作為家族徽章，Riccardo Tisci也以此發展出新的動物印花與圖騰，他將貝拉哈蒂德定位為豹的角色，展現出視覺張力。Pocket的設計來自典藏檔案的托特包款，在原創輪廓的基礎中，增加正面口袋、皮革細節，撞色縫飾和手繪塗漆邊緣為細緻點綴，皮革與帆布的結合，則是呼應了品牌的傳統馬術風格。

許路兒詮釋迷你雙色調帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG
許路兒詮釋迷你雙色調帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG
孫芸芸演繹迷你正面壓縫皮革Pocket包，43,500元。圖／取自IG
孫芸芸演繹迷你正面壓縫皮革Pocket包，43,500元。圖／取自IG
孫芸芸演繹迷你正面壓縫皮革Pocket包，43,500元。圖／取自IG
孫芸芸演繹迷你正面壓縫皮革Pocket包，43,500元。圖／取自IG
BURBERRY以動物王國為靈感，發表Pocket包款形象圖。圖／BURBERRY提供
BURBERRY以動物王國為靈感，發表Pocket包款形象圖。圖／BURBERRY提供
BURBERRY以動物王國為靈感，發表Pocket包款形象圖。圖／BURBERRY提供
BURBERRY以動物王國為靈感，發表Pocket包款形象圖。圖／BURBERRY提供
Melody手拿迷你雙色調帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG
Melody手拿迷你雙色調帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG
許路兒詮釋迷你雙色調帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG
許路兒詮釋迷你雙色調帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG
孫芸芸演繹迷你正面壓縫皮革Pocket包，43,500元。圖／取自IG
孫芸芸演繹迷你正面壓縫皮革Pocket包，43,500元。圖／取自IG
貝拉哈蒂德性感全裸，拍攝Pocket包款形象圖。圖／BURBERRY提供
貝拉哈蒂德性感全裸，拍攝Pocket包款形象圖。圖／BURBERRY提供
網紅李函肩背迷你三色調帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG
網紅李函肩背迷你三色調帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG
貝拉哈蒂德擔綱演繹Pocket包款形象圖。圖／BURBERRY提供
貝拉哈蒂德擔綱演繹Pocket包款形象圖。圖／BURBERRY提供
林映唯配襯迷你標誌圖案帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG
林映唯配襯迷你標誌圖案帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG
BURBERRY以動物王國為靈感，發表Pocket包款形象圖。圖／BURBERRY提供
BURBERRY以動物王國為靈感，發表Pocket包款形象圖。圖／BURBERRY提供
林映唯配襯迷你標誌圖案帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG
林映唯配襯迷你標誌圖案帆布及皮革Pocket包，38,900元。圖／取自IG

品牌 中暑

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