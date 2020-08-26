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OPEN錢包串接「行動隨時取」線上支付 8月28日起開通
搶攻會員經濟，7-ELEVEN自營電子支付工具「OPEN錢包」跨通路支付場域除了即日起陸續新增5大餐飲品牌之外，OPEN錢包線上支付功能也將於8月28日起開通，首波率先導入OPEN POINT App「行動隨時取」選購CITY飲品、冷凍品、生活用品等6大品類商品，不僅可享有會員獨家優惠，更可透過OPEN錢包立即完成結帳付款，就近到5,800家7-ELEVEN門市取貨。
OPEN錢包即日起支付場域陸續擴增至5大餐飲品牌，今天（8月26日）先導入21風味館與21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜，8月27日再新增星巴克，包含去年底起陸續加入的高雄夢時代、統一時代百貨高雄店、聖德科斯、統一時代百貨台北店、BEING sport、BEING spa、BEING fit等，共有11大品牌可使用OPEN錢包消費支付。
即日起至9月30日持OPEN錢包到星巴克、21風味館與21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜消費結帳，可享OPEN POINT點數加碼15%回饋，OPEN錢包綁定華南銀行OPEN POINT超級點數信用卡可再加贈5%回饋（每月每戶最高回饋點數300點，等同現賺300現金）。9月1日至12月31日攜手12大銀行推出OPEN錢包綁定指定銀行信用卡，線上支付行動隨時取活動商品即可享超值OPEN POINT點數或現金回饋，最高可享10%回饋金。
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