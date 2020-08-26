OPEN錢包串接「行動隨時取」線上支付 8月28日起開通

搶攻會員經濟，7-ELEVEN自營電子支付工具「OPEN錢包」跨通路支付場域除了即日起陸續新增5大餐飲品牌之外，OPEN錢包線上支付功能也將於8月28日起開通，首波率先導入OPEN POINT App「行動隨時取」選購CITY飲品、冷凍品、生活用品等6大品類商品，不僅可享有會員獨家優惠，更可透過OPEN錢包立即完成結帳付款，就近到5,800家7-ELEVEN門市取貨。

OPEN錢包即日起支付場域陸續擴增至5大餐飲品牌，今天（8月26日）先導入21風味館與21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜，8月27日再新增星巴克，包含去年底起陸續加入的高雄夢時代、統一時代百貨高雄店、聖德科斯、統一時代百貨台北店、BEING sport、BEING spa、BEING fit等，共有11大品牌可使用OPEN錢包消費支付。