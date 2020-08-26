開學季將到！ JINS助父母一臂之力打點孩童學齡眼鏡

即將要迎接開學季，除了必添購的文具、書籍之外，最讓為人父母親擔心的就是孩童學齡眼鏡。對已經近視的孩童而言，挑對舒適且不易過敏的眼鏡是不可輕忽的課題，所以JINS推出可依照各學齡的孩童需求，而設計的產品。

幫小朋友選眼鏡，尤其初次配鏡，特別需要精挑細選，才能避免配戴不習慣或有不適感。為了解決家長和孩童挑選眼鏡的問題，JINS打造了不同尺寸的日本製鏡框，能讓消費這依照年齡、頭圍等差異來挑選。而且這系列選用輕量柔軟低敏材質製成，鏡腳長度可自由調整，還搭配各種不同顏色，讓小朋友配戴舒適安全又好看。像是針對6到9歲的年齡，JINS就採用柔軟鼻托，零負擔又可支撐眼鏡，最特別的是，貼心設計出打孔式鏡腳，只要將螺絲鬆開即可自由調節鏡腳長短，各種頭型都舒適，鏡腳也不易斷裂，為安全加分。