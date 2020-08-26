快訊

氣象局啟動劇烈豪雨作業 明雨勢最強降雨熱區看這裡

妹妹被當人頭黨員「被投票」 黃捷宣布退出時代力量

開學季將到！ JINS助父母一臂之力打點孩童學齡眼鏡

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
針對6到9歲的年齡，JINS就採用柔軟鼻托，零負擔又可支撐眼鏡，設計出打孔式鏡腳，只要將螺絲鬆開即可自由調節鏡腳長短。圖／JINS提供
針對6到9歲的年齡，JINS就採用柔軟鼻托，零負擔又可支撐眼鏡，設計出打孔式鏡腳，只要將螺絲鬆開即可自由調節鏡腳長短。圖／JINS提供

即將要迎接開學季，除了必添購的文具、書籍之外，最讓為人父母親擔心的就是孩童學齡眼鏡。對已經近視的孩童而言，挑對舒適且不易過敏的眼鏡是不可輕忽的課題，所以JINS推出可依照各學齡的孩童需求，而設計的產品。

幫小朋友選眼鏡，尤其初次配鏡，特別需要精挑細選，才能避免配戴不習慣或有不適感。為了解決家長和孩童挑選眼鏡的問題，JINS打造了不同尺寸的日本製鏡框，能讓消費這依照年齡、頭圍等差異來挑選。而且這系列選用輕量柔軟低敏材質製成，鏡腳長度可自由調整，還搭配各種不同顏色，讓小朋友配戴舒適安全又好看。像是針對6到9歲的年齡，JINS就採用柔軟鼻托，零負擔又可支撐眼鏡，最特別的是，貼心設計出打孔式鏡腳，只要將螺絲鬆開即可自由調節鏡腳長短，各種頭型都舒適，鏡腳也不易斷裂，為安全加分。

而好動年齡的10歲到12歲之間，最擔心眼鏡斷裂或產生不適感，適合的JINS學齡眼鏡一樣使用較軟鼻托，鏡框材質柔軟有彈性，配戴舒適無負擔，選用低敏材質，即使流汗也不擔心過敏。不管是上課時的靜態配戴，還是下課後與同學到操場跑跳玩耍都適合。另外，12到15歲的大小孩適合的鏡框，鼻墊處就改為較堅挺的設計，輕量化符合人體工學，加強配戴舒適度，不僅具備安全性，外型設計上有四款不同框型，搭配多種色系，讓孩子開心選擇喜歡的樣子，從此不再抗拒眼鏡。

JINS日本製學齡眼鏡，分成S、M、L尺寸2,490元。圖／JINS提供
JINS日本製學齡眼鏡，分成S、M、L尺寸2,490元。圖／JINS提供
JINS針對不同年齡的孩童，打造可分尺寸、自由調整鏡腳的學齡眼鏡產品。圖／JINS提供
JINS針對不同年齡的孩童，打造可分尺寸、自由調整鏡腳的學齡眼鏡產品。圖／JINS提供

延伸閱讀

賣粿拉拔9子女長大 新北曾家捐贈5部爬梯機

電商群雄 酷夏熱戰

父母沒商量「賣掉台北房」改住台東 兒氣炸PO網引論戰

BL劇男星入伍前會「男友」 見父母力挺又親又噴淚

相關新聞

OPEN錢包串接「行動隨時取」線上支付 8月28日起開通

搶攻會員經濟，7-ELEVEN自營電子支付工具「OPEN錢包」跨通路支付場域除了即日起陸續新增5大餐飲品牌之外，OPEN...

開學季將到！ JINS助父母一臂之力打點孩童學齡眼鏡

即將要迎接開學季，除了必添購的文具、書籍之外，最讓為人父母親擔心的就是孩童學齡眼鏡。對已經近視的孩童而言，挑對舒適且不易...

輕快或復古？Breitling H.Moser & Cie運動風格自定義

運動風格腕表一向是目前消費者喜愛趨勢，今年參與Geneva Watch Days的品牌中，百年靈（Breitling）與...

GENEVA WATCH DAYS 芝柏Girard Perregaux黑潮來襲

今日小型Geneva Watch Days表展於日內瓦登場。由於多數品牌如雅典（Ulysse Nardin）、MB&F、...

Jennie包緊緊穿針織衫都性感撩人 表情管理高手無誤

韓團BLACKPINK無疑是近期品牌的最愛，放在她們身上的單品都有點石成金的極大化效果，Jennie討論度不斷飆高，近日...

宋慧喬恢單後更年輕！逆齡秘密靠「縮時安瓶」加持

38歲的宋慧喬，恢復單身後，怎麼看起來越來越年輕，彷彿有了20歲的素顏美肌，而她最近能找回青春肌膚的秘密也曝光，新歡就是...

致敬一代巨星瑪麗蓮夢露！BAPE打造最性感聯名系列

瑪麗蓮夢露（MARILYN MONROE）雖然逝去多年，但仍舊是最傳奇的性感巨星，潮牌A BATHING APE®（簡稱...

41歲秦嵐靠3招養出零瑕疵美肌！不手軟把精華當面膜敷

之前剛過41歲生日的女星秦嵐，因為「延禧攻略」中的富察皇后一角，讓她在台灣又更有知名度，她在演出時，臉上的零瑕疵，已經讓...

獨立製表出怪招 MB&F DeBethune 三眼怪PK超輕陀飛輪

今天正於日內瓦舉辦的Geneva Watch Days（以下簡稱GWD），是由百年靈（Breitling）、雅典（Uly...

FILA新科技跑鞋「國民妹妹」金裕貞搶先上腳演繹甜美穿搭

FILA鎖定因為新冠疫情而起的運動健康熱潮，發表時尚跑鞋Wavelet Alpha，邀請有著「國民妹妹」封號的金裕貞，搶...

豹紋看起來就是帥！Roger Vivier方扣滑板鞋換新色

談到時尚品牌Roger Vivier旗下運動鞋款，可能不少人第一個想起的會是Viv’Run系列，不過創意總監Gherar...

熊大篡位麥當勞叔叔？3.5米LINE Pay熊大店長現身高雄麥當勞

LINE Pay不僅可使用的通路越來越多，善用活動點數回饋，更可以聰明消費。今年5月麥當勞全台近400家門市開通LINE...

熱門新聞

口罩限購1盒 孕婦指肚子「2人買2盒」店員神回應

他問台北飯店吃到飽該怎麼選？ 內行人秒選「這家」

今晚起中南部恐大豪雨！ 鄭明典示警：不可忽視的降雨

台北市哪些路最陰？ 網友狂推「這路段」：有陰廟，真的怕爆

芋頭控暴動啦！全聯「芋」見幸福推12款夢幻甜點 超夯生吐司也入列

巴威颱風尾威脅大 吳德榮：中南部慎防豪雨成災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。