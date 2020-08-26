GENEVA WATCH DAYS／寶格麗BB時代經典Aluminium復活！

由LVMH集團旗下的重量級鐘表珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）與其他獨立品牌所發起的GENEVA WATCH DAYS日內瓦表展，於瑞士當地時間自即（8月26）日起至8月29日止於日內瓦市中心展開。寶格麗今年重新推出20年前的一款BVLGARI BVLGARI經典之作：Aluminium系列，經典懷舊的造型在細節材質上都更加升級，相當令人期待。

寶格麗在1998年推出的Aluminium系列，是相當具有震撼性的。因為一直走頂級奢華路線的寶格麗，在這款腕表上大膽結合鋁金屬和橡膠，創造出以黑白色系為主的對比設計，深具90年代的休閒精神，不僅是名流最愛，也是當時少見的中性表款，熱銷全球。