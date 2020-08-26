聽新聞
test
0:00 / 0:00
GENEVA WATCH DAYS／寶格麗BB時代經典Aluminium復活！
由LVMH集團旗下的重量級鐘表珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）與其他獨立品牌所發起的GENEVA WATCH DAYS日內瓦表展，於瑞士當地時間自即（8月26）日起至8月29日止於日內瓦市中心展開。寶格麗今年重新推出20年前的一款BVLGARI BVLGARI經典之作：Aluminium系列，經典懷舊的造型在細節材質上都更加升級，相當令人期待。
寶格麗在1998年推出的Aluminium系列，是相當具有震撼性的。因為一直走頂級奢華路線的寶格麗，在這款腕表上大膽結合鋁金屬和橡膠，創造出以黑白色系為主的對比設計，深具90年代的休閒精神，不僅是名流最愛，也是當時少見的中性表款，熱銷全球。
2020年重新復活的這款經典，不再使用石英機芯，而改用機械自動上鍊機芯，新的鋁合金具有更高的抗磨性，橡膠材質的技術特徵也已多有提昇。表盤設計均保留當時的特色，包括紅色尖端的秒針、12和6以外的棒狀時標等，新款在指針末端和時標邊緣加上夜光，增加實用度。除了三針日期自動上鍊款，亦推出黑白配色的經典三盤計時碼表。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言