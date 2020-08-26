快訊

氣象局啟動劇烈豪雨作業 明雨勢最強降雨熱區看這裡

妹妹被當人頭黨員「被投票」 黃捷宣布退出時代力量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GENEVA WATCH DAYS／寶格麗BB時代經典Aluminium復活！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI BVLGARI經典之作Aluminium系列重新復活。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI經典之作Aluminium系列重新復活。圖／寶格麗提供

由LVMH集團旗下的重量級鐘表珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）與其他獨立品牌所發起的GENEVA WATCH DAYS日內瓦表展，於瑞士當地時間自即（8月26）日起至8月29日止於日內瓦市中心展開。寶格麗今年重新推出20年前的一款BVLGARI BVLGARI經典之作：Aluminium系列，經典懷舊的造型在細節材質上都更加升級，相當令人期待。

寶格麗在1998年推出的Aluminium系列，是相當具有震撼性的。因為一直走頂級奢華路線的寶格麗，在這款腕表上大膽結合鋁金屬和橡膠，創造出以黑白色系為主的對比設計，深具90年代的休閒精神，不僅是名流最愛，也是當時少見的中性表款，熱銷全球。

2020年重新復活的這款經典，不再使用石英機芯，而改用機械自動上鍊機芯，新的鋁合金具有更高的抗磨性，橡膠材質的技術特徵也已多有提昇。表盤設計均保留當時的特色，包括紅色尖端的秒針、12和6以外的棒狀時標等，新款在指針末端和時標邊緣加上夜光，增加實用度。除了三針日期自動上鍊款，亦推出黑白配色的經典三盤計時碼表。

1998年ALUMINIUM腕表的廣吿。圖／寶格麗提供 孫曼
1998年ALUMINIUM腕表的廣吿。圖／寶格麗提供 孫曼
BVLGARI ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表，91,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表，91,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表，91,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表，91,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI經典之作Aluminium系列重新復活。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI經典之作Aluminium系列重新復活。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI經典之作Aluminium系列重新復活。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI經典之作Aluminium系列重新復活。圖／寶格麗提供

品牌 日內瓦

延伸閱讀

GENEVA WATCH DAYS 芝柏Girard Perregaux黑潮來襲

獨立製表出怪招 MB&F DeBethune 三眼怪PK超輕陀飛輪

GENEVA WATCH DAYS／寶格麗超薄6破世界紀錄！

寶格麗永續力發威！ 無病毒基金會助抗疫救世界

相關新聞

OPEN錢包串接「行動隨時取」線上支付 8月28日起開通

搶攻會員經濟，7-ELEVEN自營電子支付工具「OPEN錢包」跨通路支付場域除了即日起陸續新增5大餐飲品牌之外，OPEN...

開學季將到！ JINS助父母一臂之力打點孩童學齡眼鏡

即將要迎接開學季，除了必添購的文具、書籍之外，最讓為人父母親擔心的就是孩童學齡眼鏡。對已經近視的孩童而言，挑對舒適且不易...

輕快或復古？Breitling H.Moser & Cie運動風格自定義

運動風格腕表一向是目前消費者喜愛趨勢，今年參與Geneva Watch Days的品牌中，百年靈（Breitling）與...

GENEVA WATCH DAYS 芝柏Girard Perregaux黑潮來襲

今日小型Geneva Watch Days表展於日內瓦登場。由於多數品牌如雅典（Ulysse Nardin）、MB&F、...

Jennie包緊緊穿針織衫都性感撩人 表情管理高手無誤

韓團BLACKPINK無疑是近期品牌的最愛，放在她們身上的單品都有點石成金的極大化效果，Jennie討論度不斷飆高，近日...

宋慧喬恢單後更年輕！逆齡秘密靠「縮時安瓶」加持

38歲的宋慧喬，恢復單身後，怎麼看起來越來越年輕，彷彿有了20歲的素顏美肌，而她最近能找回青春肌膚的秘密也曝光，新歡就是...

致敬一代巨星瑪麗蓮夢露！BAPE打造最性感聯名系列

瑪麗蓮夢露（MARILYN MONROE）雖然逝去多年，但仍舊是最傳奇的性感巨星，潮牌A BATHING APE®（簡稱...

41歲秦嵐靠3招養出零瑕疵美肌！不手軟把精華當面膜敷

之前剛過41歲生日的女星秦嵐，因為「延禧攻略」中的富察皇后一角，讓她在台灣又更有知名度，她在演出時，臉上的零瑕疵，已經讓...

獨立製表出怪招 MB&F DeBethune 三眼怪PK超輕陀飛輪

今天正於日內瓦舉辦的Geneva Watch Days（以下簡稱GWD），是由百年靈（Breitling）、雅典（Uly...

FILA新科技跑鞋「國民妹妹」金裕貞搶先上腳演繹甜美穿搭

FILA鎖定因為新冠疫情而起的運動健康熱潮，發表時尚跑鞋Wavelet Alpha，邀請有著「國民妹妹」封號的金裕貞，搶...

豹紋看起來就是帥！Roger Vivier方扣滑板鞋換新色

談到時尚品牌Roger Vivier旗下運動鞋款，可能不少人第一個想起的會是Viv’Run系列，不過創意總監Gherar...

熊大篡位麥當勞叔叔？3.5米LINE Pay熊大店長現身高雄麥當勞

LINE Pay不僅可使用的通路越來越多，善用活動點數回饋，更可以聰明消費。今年5月麥當勞全台近400家門市開通LINE...

熱門新聞

口罩限購1盒 孕婦指肚子「2人買2盒」店員神回應

他問台北飯店吃到飽該怎麼選？ 內行人秒選「這家」

今晚起中南部恐大豪雨！ 鄭明典示警：不可忽視的降雨

台北市哪些路最陰？ 網友狂推「這路段」：有陰廟，真的怕爆

芋頭控暴動啦！全聯「芋」見幸福推12款夢幻甜點 超夯生吐司也入列

巴威颱風尾威脅大 吳德榮：中南部慎防豪雨成災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。