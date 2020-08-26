輕快或復古？Breitling H.Moser & Cie運動風格自定義

運動風格腕表一向是目前消費者喜愛趨勢，今年參與Geneva Watch Days的品牌中，百年靈（Breitling）與亨利慕時（H.Moser & Cie）分別帶來Endurance Pro腕表與Streamliner系列的大三針腕表，前者可搭配額外加購的Outerknown ECONYL®紗線NATO環保尼龍表帶，後者則帶有復古的漸層綠色表面，展現迥異的運動風格。

百年靈過往常以機芯大量經過瑞士天文台認證為號召，而本次則為Professional專業系列腕表換上精準的SuperQuartzTM超級石英機芯，其精準度較傳統的石英機芯精準10倍以上。橡膠表帶共有白、黃、藍、紅、橘五種顏色，同時特殊的碳纖維表殼更具有高度輕量化的優勢，配戴輕盈，機芯更可精準計算至1/10秒，價格則在十萬元以內，在品牌表款中，相當具競爭力。