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輕快或復古？Breitling H.Moser & Cie運動風格自定義

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
可以精準計算至1/10秒的百年靈Professional專業系列Endurance Pro計時碼表，換上超級石英機芯，精準更上層樓。圖 / 百年靈提供。
可以精準計算至1/10秒的百年靈Professional專業系列Endurance Pro計時碼表，換上超級石英機芯，精準更上層樓。圖 / 百年靈提供。

運動風格腕表一向是目前消費者喜愛趨勢，今年參與Geneva Watch Days的品牌中，百年靈（Breitling）與亨利慕時（H.Moser & Cie）分別帶來Endurance Pro腕表與Streamliner系列的大三針腕表，前者可搭配額外加購的Outerknown ECONYL®紗線NATO環保尼龍表帶，後者則帶有復古的漸層綠色表面，展現迥異的運動風格。

百年靈過往常以機芯大量經過瑞士天文台認證為號召，而本次則為Professional專業系列腕表換上精準的SuperQuartzTM超級石英機芯，其精準度較傳統的石英機芯精準10倍以上。橡膠表帶共有白、黃、藍、紅、橘五種顏色，同時特殊的碳纖維表殼更具有高度輕量化的優勢，配戴輕盈，機芯更可精準計算至1/10秒，價格則在十萬元以內，在品牌表款中，相當具競爭力。

從高速火車為設計靈感的Streamliner腕表，漸層的綠色表面，過去也曾在開拓者、勇創者等不同系列出現，是品牌設計特色。這次的大三針腕表，則具備防水120米深度，並使用HMC 200自動上鏈機芯。雖然是簡約的基本功能款，卻具備品牌自行研發的施特拉曼游絲(Straumann Hairspring®)，以及黃金自動盤。運動風格之外並帶有復古韻味，是動感的懷舊表現。

百年靈，Endurance Pro腕錶，橘色表面內圈，搭配可另行選購的Outerknown ECONYL®紗線NATO尼龍表帶。圖 / 百年靈提供。
百年靈，Endurance Pro腕錶，橘色表面內圈，搭配可另行選購的Outerknown ECONYL®紗線NATO尼龍表帶。圖 / 百年靈提供。
除了具有五種橡膠表帶，還可於官方網站加價購買Outerknown ECONYL®紗線NATO環保尼龍表帶替換。圖 / 百年靈提供。
除了具有五種橡膠表帶，還可於官方網站加價購買Outerknown ECONYL®紗線NATO環保尼龍表帶替換。圖 / 百年靈提供。
HMC 200自動上鍊機芯是H.Moser & Cie表廠自行研發機芯，並具備K金自動盤與表廠自行研發的專利游絲。圖 / H.Moser & Cie提供。
HMC 200自動上鍊機芯是H.Moser & Cie表廠自行研發機芯，並具備K金自動盤與表廠自行研發的專利游絲。圖 / H.Moser & Cie提供。
碧綠、漸層表面的H.Moser & Cie Streamliner系列Centre Seconds大三針腕表，展現運動風格的懷舊韻味。圖 / H.Moser & Cie提供。
碧綠、漸層表面的H.Moser & Cie Streamliner系列Centre Seconds大三針腕表，展現運動風格的懷舊韻味。圖 / H.Moser & Cie提供。

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