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GENEVA WATCH DAYS 芝柏Girard Perregaux黑潮來襲

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
芝柏的Free Bridge Infinity腕表，打破傳統金橋的形式，同時運用新款矽材質擺輪，內外皆升級。圖 / Girard Perregaux提供。
芝柏的Free Bridge Infinity腕表，打破傳統金橋的形式，同時運用新款矽材質擺輪，內外皆升級。圖 / Girard Perregaux提供。

今日小型Geneva Watch Days表展於日內瓦登場。由於多數品牌雅典（Ulysse Nardin）、MB&F、H.Moser & Cie，多彩精兵政策，唯芝柏（Girard Perregaux）今日一口氣發表四款腕表，包含1966、1945、Cosmo Infinity、Free Bridge等多款腕表皆以黑色為主視覺、黑潮大軍來襲。

1966和1945這兩個圓形與方形表殼的長青系列，今年在精鋼表殼、黑色表面中，悄悄夾入金色指標、秒針與芝柏的金色Logo，銀、金、黑，三色共映，讓即便是基本的日常款dress watch，突然也帶有繽紛能量；Free Bridge腕表保留了表面下半部的箭形橋板，中段的「橋板」則和機芯聯為一起，加上新款的矽材質平衡擺輪，由裡到外、全面進化。

Cosmo Infinity則是年度重頭戲：廠家為這件2019年推出的滂礡之作以質材顏色再添奢華。47毫米的表殼由五級鈦金屬打造，顯時時間的磨砂黑色表面並鑲嵌金色時標；右方的「地球儀」每24小時旋轉360°，而左方的「天球儀」旋轉360°則需時23小時56分鐘，帶來超脫時間的宏觀視野。別忘了還有六點鐘方向的鏤空陀飛輪視窗，全世界限量八只，僅於授權零售店販售。

Girard Perregaux，1945 Inifity腕表，經典的方形設計，加入金色設計元素後，一展奢華新氣象，價格店洽。圖 / Girard Perregaux提供。
Girard Perregaux，1945 Inifity腕表，經典的方形設計，加入金色設計元素後，一展奢華新氣象，價格店洽。圖 / Girard Perregaux提供。
芝柏今年在Geneva Days一口氣帶來多款Infinity腕表，黑金閃耀。圖中正在組裝Cosmo Infinity機芯。圖 / Girard Perregaux提供。
芝柏今年在Geneva Days一口氣帶來多款Infinity腕表，黑金閃耀。圖中正在組裝Cosmo Infinity機芯。圖 / Girard Perregaux提供。
全世界限量8只的Cosmo Infinity腕表，結合地球儀、天體儀和陀飛輪，悉數收納時間與宇宙運行之秘。
全世界限量8只的Cosmo Infinity腕表，結合地球儀、天體儀和陀飛輪，悉數收納時間與宇宙運行之秘。

腕表 雅典 品牌

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