GENEVA WATCH DAYS 芝柏Girard Perregaux黑潮來襲

今日小型Geneva Watch Days表展於日內瓦登場。由於多數品牌如雅典（Ulysse Nardin）、MB&F、H.Moser & Cie，多彩精兵政策，唯芝柏（Girard Perregaux）今日一口氣發表四款腕表，包含1966、1945、Cosmo Infinity、Free Bridge等多款腕表皆以黑色為主視覺、黑潮大軍來襲。

1966和1945這兩個圓形與方形表殼的長青系列，今年在精鋼表殼、黑色表面中，悄悄夾入金色指標、秒針與芝柏的金色Logo，銀、金、黑，三色共映，讓即便是基本的日常款dress watch，突然也帶有繽紛能量；Free Bridge腕表保留了表面下半部的箭形橋板，中段的「橋板」則和機芯聯為一起，加上新款的矽材質平衡擺輪，由裡到外、全面進化。