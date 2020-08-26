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Jennie包緊緊穿針織衫都性感撩人 表情管理高手無誤

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
BLACKPINK的Jennie和劉詩詩，都以LOEWE的藍色系服裝穿出秋季的簡約。圖／取自IG、微博
BLACKPINK的Jennie和劉詩詩，都以LOEWE的藍色系服裝穿出秋季的簡約。圖／取自IG、微博

韓團BLACKPINK無疑是近期品牌的最愛，放在她們身上的單品都有點石成金的極大化效果，Jennie討論度不斷飆高，近日在社群po出身穿LOEWE秋冬系列時裝的照片，雖然是簡單的針織衫，卻被她詮釋得性感爆棚，充分展現個人魅力；而劉詩詩也以藍色系的LOEWE早秋裙裝，展現清新優雅的姿態，兩位女星都以藍色穿出秋日的美好氛圍。

Jennie所穿的2020秋冬LOEWE針織衫，僅有簡單的鑽飾鑲嵌、品牌字樣草書體裝飾，寬鬆卻很有型，她配襯今年度全新的Balloon包款，表情、姿態管理超強，既帥氣又有女人味。而日前LOEWE微博也釋出劉詩詩詮釋早秋繫帶襯衫裙的圖片，簡約的藍色線條，散發文人藝術氛圍，氣質清新。

日前LOEWE發表秋冬季男、女裝系列，相較前季在輪廓與面料都有很大的改變，男裝以女裝元素為剪裁、裝飾的靈感，將窄肩、水晶花朵鑲飾、晚禮服都融入男裝的輪廓中；女裝則是大膽浮誇，成為創意總監Jonathan Anderson的創意遊樂場，燈籠袖、荷葉邊和布料堆疊的氣勢，都讓服裝有了鮮活的視覺表現。

劉詩詩詮釋LOEWE早秋繫帶襯衫裙。圖／取自微博
劉詩詩詮釋LOEWE早秋繫帶襯衫裙。圖／取自微博
Jennie身穿藍色LOEWE秋冬針織衫，搭配Balloon包款。圖／取自IG
Jennie身穿藍色LOEWE秋冬針織衫，搭配Balloon包款。圖／取自IG
劉詩詩詮釋LOEWE早秋繫帶襯衫裙。圖／取自微博
劉詩詩詮釋LOEWE早秋繫帶襯衫裙。圖／取自微博
Jennie身穿藍色LOEWE秋冬針織衫，搭配Balloon包款。圖／取自IG
Jennie身穿藍色LOEWE秋冬針織衫，搭配Balloon包款。圖／取自IG
Jennie身穿藍色LOEWE秋冬針織衫，搭配Balloon包款。圖／取自IG
Jennie身穿藍色LOEWE秋冬針織衫，搭配Balloon包款。圖／取自IG
劉詩詩詮釋LOEWE早秋繫帶襯衫裙。圖／取自微博
劉詩詩詮釋LOEWE早秋繫帶襯衫裙。圖／取自微博
Balloon紅色蘇格蘭織布拼接焦糖小牛皮肩背提包，11萬1,000元。圖／LOEWE提供
Balloon紅色蘇格蘭織布拼接焦糖小牛皮肩背提包，11萬1,000元。圖／LOEWE提供
劉詩詩詮釋LOEWE早秋繫帶襯衫裙。圖／取自微博
劉詩詩詮釋LOEWE早秋繫帶襯衫裙。圖／取自微博
Balloon水仙黃小牛皮肩背提包，10萬元。圖／LOEWE提供
Balloon水仙黃小牛皮肩背提包，10萬元。圖／LOEWE提供
Jennie身穿藍色LOEWE秋冬針織衫，表情性感撩人。圖／取自IG
Jennie身穿藍色LOEWE秋冬針織衫，表情性感撩人。圖／取自IG
Jennie身穿藍色LOEWE秋冬針織衫，搭配Balloon包款。圖／取自IG
Jennie身穿藍色LOEWE秋冬針織衫，搭配Balloon包款。圖／取自IG

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