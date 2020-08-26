Jennie包緊緊穿針織衫都性感撩人 表情管理高手無誤

韓團BLACKPINK無疑是近期品牌的最愛，放在她們身上的單品都有點石成金的極大化效果，Jennie討論度不斷飆高，近日在社群po出身穿LOEWE秋冬系列時裝的照片，雖然是簡單的針織衫，卻被她詮釋得性感爆棚，充分展現個人魅力；而劉詩詩也以藍色系的LOEWE早秋裙裝，展現清新優雅的姿態，兩位女星都以藍色穿出秋日的美好氛圍。

Jennie所穿的2020秋冬LOEWE針織衫，僅有簡單的鑽飾鑲嵌、品牌字樣草書體裝飾，寬鬆卻很有型，她配襯今年度全新的Balloon包款，表情、姿態管理超強，既帥氣又有女人味。而日前LOEWE微博也釋出劉詩詩詮釋早秋繫帶襯衫裙的圖片，簡約的藍色線條，散發文人藝術氛圍，氣質清新。