聽新聞
test
0:00 / 0:00
Jennie包緊緊穿針織衫都性感撩人 表情管理高手無誤
韓團BLACKPINK無疑是近期品牌的最愛，放在她們身上的單品都有點石成金的極大化效果，Jennie討論度不斷飆高，近日在社群po出身穿LOEWE秋冬系列時裝的照片，雖然是簡單的針織衫，卻被她詮釋得性感爆棚，充分展現個人魅力；而劉詩詩也以藍色系的LOEWE早秋裙裝，展現清新優雅的姿態，兩位女星都以藍色穿出秋日的美好氛圍。
Jennie所穿的2020秋冬LOEWE針織衫，僅有簡單的鑽飾鑲嵌、品牌字樣草書體裝飾，寬鬆卻很有型，她配襯今年度全新的Balloon包款，表情、姿態管理超強，既帥氣又有女人味。而日前LOEWE微博也釋出劉詩詩詮釋早秋繫帶襯衫裙的圖片，簡約的藍色線條，散發文人藝術氛圍，氣質清新。
日前LOEWE發表秋冬季男、女裝系列，相較前季在輪廓與面料都有很大的改變，男裝以女裝元素為剪裁、裝飾的靈感，將窄肩、水晶花朵鑲飾、晚禮服都融入男裝的輪廓中；女裝則是大膽浮誇，成為創意總監Jonathan Anderson的創意遊樂場，燈籠袖、荷葉邊和布料堆疊的氣勢，都讓服裝有了鮮活的視覺表現。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言