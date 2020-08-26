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宋慧喬恢單後更年輕！逆齡秘密靠「縮時安瓶」加持
38歲的宋慧喬，恢復單身後，怎麼看起來越來越年輕，彷彿有了20歲的素顏美肌，而她最近能找回青春肌膚的秘密也曝光，新歡就是雪花秀的滋陰生人蔘縮時修護安瓶，有著6,000倍人蔘賦活極萃Ginsenomics，以及珍稀人蔘果活性精萃，找回臉部輪廓線，跟隨肌膚28天的代謝周期，找回最青春的肌膚。
許多人都知道，吃人蔘能強身健體，那麼用在肌膚上呢？韓系保養雪花秀Sulwhasoo，一直研究人蔘，從高麗蔘中找到人蔘賦活極萃，以及超級人蔘果活性精萃，共同打造出縮時修護安瓶，能夠從內而外的抗老。
縮時安瓶，擁有高濃度人蔘皂苷，以特殊的扭轉雙劑安瓶包裝，將抗氧化成分新鮮地封存於安瓶內，旋轉開後淡紅色人蔘果精萃，也能帶來逆齡時刻。
要如何正確使用安瓶呢？雪花秀建議可以分為兩階段，搭配著修護及保養給予肌膚養分灌溉，就能感受到表層肌膚的細緻度與光澤柔嫩。
第一階段：
當肌膚處於修復重建期，早、晚連續使用20天滋陰生人蔘縮時修護安瓶1管，幫助肌膚密集的修復，之後休息8天，使肌膚回到正常更新周期。最後早、晚連續使用10天滋陰生人蔘縮時修護安瓶2管，加強新生結構。
第二階段：
正當肌膚來到了高效維穩期，每日早上使用滋陰生人蔘縮時修護安瓶半管，持續維持肌膚穩定，幫助日間肌膚防護，夜間使用半管，讓夜晚的密集修護，更能達到極致的功效。
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