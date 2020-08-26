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致敬一代巨星瑪麗蓮夢露！BAPE打造最性感聯名系列

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為了向瑪麗蓮夢露致敬，潮牌A BATHING APE®推出一系列轉印了經典圖集的T恤，堪稱是品牌最性感的一次聯名。圖／i.t提供
為了向瑪麗蓮夢露致敬，潮牌A BATHING APE®推出一系列轉印了經典圖集的T恤，堪稱是品牌最性感的一次聯名。圖／i.t提供

瑪麗蓮夢露（MARILYN MONROE）雖然逝去多年，但仍舊是最傳奇的性感巨星，潮牌A BATHING APE®（簡稱BAPE）為了向其致敬，推出一系列轉印了經典圖集的T恤，堪稱是品牌最性感的一次聯名。而Pull & Bear再度與Netflix合作推出影集《性愛自修室Sex Edutcation》系列，以劇中主角人物為啟發的插圖T恤和連帽上衣。

此次合作BAPE挑選了瑪麗蓮夢露最美艷動人的經典照片，因為她被認為是20世紀中，全世界拍最多照的女人，以此為靈感推出一系列T恤。包含六款不同設計，每一款瑪麗蓮夢露的經典形象與品牌的代表性圖案融合，其中包括，在BAPE迷彩背景映襯下的性感夢露黑白照片，這是由好萊塢攝影師SAM SHAW拍攝的夢露身著性感白色洋裝的經典圖集，定格於APE HEAD猿人頭之中。以及，名人攝影師MILTON GREEN鏡頭下最具代表性的夢露肖像融入BAPE粉色迷彩中。

Pull & Bear性愛自修室聯名系列連帽上衣1,490元。圖／Pull & Bear提供
Pull & Bear性愛自修室聯名系列連帽上衣1,490元。圖／Pull & Bear提供

自去年上線受到全球年輕族群受到喜愛的Netflix原創影集《性愛自修室》，與 Pull&Bear聯手創造以影集為靈感的迷你系列。品牌以圖片翻印形式成主軸，包含劇中摩爾戴高中的校徽都是主要元素，令人莞爾的經典語錄皆以繽紛的色澤印製於服飾上，呈現《性愛自修室》的精神。 不僅如此，還融合Pull & Bear的校園風格，讓是飾有高中校徽的灰色束口慢跑褲及不同款式的彩色連帽上衣都是日常實穿款式。除此之外，這系列還提供了棒球帽、漁夫帽、補丁貼布、托特包、手機殼或是襪子等配件，創造以影集中心的世界。

Pull & Bear性愛自修室聯名系列連帽T恤750元。圖／Pull & Bear提供
Pull & Bear性愛自修室聯名系列連帽T恤750元。圖／Pull & Bear提供

Pull & Bear性愛自修室聯名系列上衣890元。圖／Pull & Bear提供
Pull & Bear性愛自修室聯名系列上衣890元。圖／Pull & Bear提供

Pull & Bear性愛自修室聯名系列連帽上衣1,490元。圖／Pull & Bear提供
Pull & Bear性愛自修室聯名系列連帽上衣1,490元。圖／Pull & Bear提供

A BATHING APE®與MARILYN MONRO聯名T恤3,199元。圖／i.t提供
A BATHING APE®與MARILYN MONRO聯名T恤3,199元。圖／i.t提供

A BATHING APE®與MARILYN MONRO聯名T恤3,199元。圖／i.t提供
A BATHING APE®與MARILYN MONRO聯名T恤3,199元。圖／i.t提供

A BATHING APE®與MARILYN MONRO聯名T恤3,199元。圖／i.t提供
A BATHING APE®與MARILYN MONRO聯名T恤3,199元。圖／i.t提供

A BATHING APE®與MARILYN MONRO聯名T恤3,199元。圖／i.t提供
A BATHING APE®與MARILYN MONRO聯名T恤3,199元。圖／i.t提供

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