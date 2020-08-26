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2020年秋冬小CK美學新視角 主打簡約、舒適百搭

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
女星侯佩岑（左）與CHARLES & KEITH品牌總經理Sophie Huang（右），聯手展演2020秋冬時髦風尚。 圖／CHARLES & KEITH提供
女星侯佩岑（左）與CHARLES & KEITH品牌總經理Sophie Huang（右），聯手展演2020秋冬時髦風尚。 圖／CHARLES & KEITH提供

受到新冠肺炎疫情影響，各時尚品牌對於流行美學自2020年秋冬也逐漸回歸簡約設計、舒適百搭等實用性概念，近日發表全新一季秋冬配件的新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH，同樣呼應了在全球歷經波折動盪這一年下的美學新視角。

2020年秋冬的CHARLES & KEITH新品，共以四大主題來呈現，包括：青春巡遊、摩登休閒、時髦律動，以及璀璨都會。

其中，「青春巡遊」系列靈感來自知名學府制服的時髦單品，以嶄新的方式呈現經典學院風，在高跟樂福鞋面加上皮質流蘇裝飾，替靴款及娃娃鞋鑲上珍珠及圓點，搭配幾何及異材質拼接包款，讓整體穿搭增添醒目的新穎點綴，也呈現精緻復古的時尚風格。

「摩登休閒」系列的包款、鞋履，則可以讓時髦女孩輕鬆遊走在工作、休閒與玩樂之間，利用柔軟的結構及布面材質，打造舒適柔和的輪廓，或以現代視角搭配自然元素，將木材、大理石、人字紋等圖樣融入各式鞋款。

CHARLES & KEITH新一季的另一個主題「時髦律動」系列，主打的是色彩鮮明的撞色運動休閒鞋，還有以透視果凍材質打造出帶有低調光澤感且造型獨特的粗鍊條果凍包，以及厚底的靴款，有綁帶軍靴，亦有休閒靴，展現活潑樂觀的快節奏生活方式。

「璀璨都會」系列新品，則是將令人著迷的城市空間元素和光線轉化成設計細節，像是雕塑感幾何鞋跟、透明飾帶、寶石點綴與鮮豔的色彩，真皮的經典單品再加入小巧思後，為暗色系列的秋冬裝扮提升明亮度，呈現優雅的都會女性風格。

2020年秋冬的CHARLES & KEITH新品，共以4大主題來呈現，包括：青春巡遊、摩登休閒、時髦律動，以及璀璨都會。 圖／CHARLES & KEITH提供
2020年秋冬的CHARLES & KEITH新品，共以4大主題來呈現，包括：青春巡遊、摩登休閒、時髦律動，以及璀璨都會。 圖／CHARLES & KEITH提供

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