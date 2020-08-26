41歲秦嵐靠3招養出零瑕疵美肌！不手軟把精華當面膜敷

之前剛過41歲生日的女星秦嵐，因為「延禧攻略」中的富察皇后一角，讓她在台灣又更有知名度，她在演出時，臉上的零瑕疵，已經讓不少人都超羨慕，已經41歲的她，最近的照片中，看起來反而還更逆齡，讓人更好奇她是如何保養呢？

秦嵐之前曾在小紅書中，分享自己的3招保養秘訣，總歸一句話「得要勤勞」，才能養出好膚質。

一、把保濕精華厚敷

大家都知道要用精華液，但因為精華液價格通常比較高，很多人用量都很省，但秦嵐就是不手軟，把保濕精華液當成面膜厚敷在臉部，因為她說自己臉部比較乾，需要使用大量保濕精華，睡前會特別敷厚一點，早上起床後洗去，就能感受肌膚保濕度很高。

二、夜晚加強按摩保養

晚上是秦嵐最重視的保養時間，她幾乎每天都會按摩臉部，讓臉部更有活力，按摩時，會特別注意抬頭紋與法令紋，會由內往外加強保養，眼周也會洩漏年齡，因此也會由內往外，並在眼角加強按摩。

三、多吃鹼性食物