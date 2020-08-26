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獨立製表出怪招 MB&F DeBethune 三眼怪PK超輕陀飛輪

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MB&F與L’Epée 1839合作的「Trinity」座鐘，可從三個具放大效果的光學「眼球」讀取時間，共有紅藍綠三色，各限量50座，訂價約83萬元。圖 / MB&F提供。
MB&F與L’Epée 1839合作的「Trinity」座鐘，可從三個具放大效果的光學「眼球」讀取時間，共有紅藍綠三色，各限量50座，訂價約83萬元。圖 / MB&F提供。

今天正於日內瓦舉辦的Geneva Watch Days（以下簡稱GWD），是由百年靈（Breitling）、雅典（Ulysse Nardin）、芝柏（Girard Perregaux）與多個獨立製表品牌如MB&F、De Bethune聯手，於日內瓦各自的專賣店、專屬場地中舉辦，採取小而巧、預約制的型態進行。其中De Bethune則將自家DB 28 Steel Wheel腕表更上層樓、帶來水晶陀飛輪的特殊款。

這枚陀飛輪並非新作，超輕量化的30度鈦金屬陀飛輪，早在2011年問世就拿下當年日內瓦金指針大獎，而今年的Saphire Tourbillon更將這只腕表賦予複雜功能，不僅被拋光切割的A字形藍寶石玻璃成為曼妙主視覺，由63個零件組成、輕量僅18公克的鈦金屬陀飛輪更是品牌史上輕量化的極限，全世界限量10只，專攻金塔頂端的頂端客。

MB&F則再度與複雜座鐘製造商L’Epée 1839合作，推出新款「Trinity」座鐘。「Trinity」之名其來有自，因為座鐘是由三隻蟲腳、三顆蟲眼般的球體與動力來源的三層機芯共同結成，除了機芯頂部的雙層時間顯示，透過每一個具放大效果的「眼球」，都能以不同角度觀賞頂部表面。

為了讓三顆光學「蟲眼」在360度任一角度都能讀取時間，表面共有三組1到12的數字，同時表面轉完一圈需要36小時、而非傳統的12小時制。記住：時間不是問題，只需要你從新的角度觀看世界。共有紅、藍、綠三色，各限量50座，定價則約83萬元。

三個具放大效果的光學「眼球」，無論從任一角度都能清楚讀取時間。圖 / MB&F提供。
三個具放大效果的光學「眼球」，無論從任一角度都能清楚讀取時間。圖 / MB&F提供。
De Bethune今年在發表Geneva Watch Days發表了最新款DB 28 Steel Wheels陀飛輪腕表。圖 / De Bethune提供。
De Bethune今年在發表Geneva Watch Days發表了最新款DB 28 Steel Wheels陀飛輪腕表。圖 / De Bethune提供。
盾形設計、金屬滾珠、美麗的蔚藍色，正是De Bethune的設計DNA之一。圖 / De Bethune提供。
盾形設計、金屬滾珠、美麗的蔚藍色，正是De Bethune的設計DNA之一。圖 / De Bethune提供。

日內瓦 品牌 腕表

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