獨立製表出怪招 MB&F DeBethune 三眼怪PK超輕陀飛輪

今天正於日內瓦舉辦的Geneva Watch Days（以下簡稱GWD），是由百年靈（Breitling）、雅典（Ulysse Nardin）、芝柏（Girard Perregaux）與多個獨立製表品牌如MB&F、De Bethune聯手，於日內瓦各自的專賣店、專屬場地中舉辦，採取小而巧、預約制的型態進行。其中De Bethune則將自家DB 28 Steel Wheel腕表更上層樓、帶來水晶陀飛輪的特殊款。

這枚陀飛輪並非新作，超輕量化的30度鈦金屬陀飛輪，早在2011年問世就拿下當年日內瓦金指針大獎，而今年的Saphire Tourbillon更將這只腕表賦予複雜功能，不僅被拋光切割的A字形藍寶石玻璃成為曼妙主視覺，由63個零件組成、輕量僅18公克的鈦金屬陀飛輪更是品牌史上輕量化的極限，全世界限量10只，專攻金塔頂端的頂端客。

MB&F則再度與複雜座鐘製造商L’Epée 1839合作，推出新款「Trinity」座鐘。「Trinity」之名其來有自，因為座鐘是由三隻蟲腳、三顆蟲眼般的球體與動力來源的三層機芯共同結成，除了機芯頂部的雙層時間顯示，透過每一個具放大效果的「眼球」，都能以不同角度觀賞頂部表面。