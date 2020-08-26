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強檔節目都能看！myVideo上線「Discovery 品牌館」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大myVideo與Discovery合作上線「Discovery品牌館」，Discovery鐵粉盧廣仲現身站台。圖／Discovery提供
台灣大哥大myVideo與Discovery合作上線「Discovery品牌館」，Discovery鐵粉盧廣仲現身站台。圖／Discovery提供

Discovery頻道的紀實娛樂型態節目向來擁有一票鐵粉，台灣大哥大旗下的影音品牌myVideo宣布與Discovery合作，即日起上線「Discovery品牌館」，提供總長超過200小時的內容、近8成內容為myVideo獨家，首波強打《全面爆破》完整集數獨家4K搶先Discovery頻道全亞洲首播；每周四晚上11點獨家跟播Discovery艾美獎系列節目全新一季《漁人的搏鬥》，並集結Discovery經典強檔、生活食尚、動物萌寵、動力改裝等內容，透過手機、平板就能收看。

從小就是Discovery鐵粉、一天看12小時Discovery頻道的盧廣仲，今天（8月26日）現身記者會站台，他說小時候會與爺爺、爸爸一起拉竹筏出海捕魚，每次看到《漁人的搏鬥》節目都特別有感，也對《全面爆破》的科學爆破實驗很感興趣，他笑說家裡的電視都鎖定在Discovery頻道，幾乎睡醒就在看。

台灣大總經理林之晨也是Discovery的忠實粉絲，最愛看的節目是《流言終結者》。林之晨表示，擁有超過660萬註冊會員的myVideo與Discovery聯手合作，讓用戶能跨越時空侷限隨時隨地收看Discovery的優質節目內容，尤其在5G時代大頻寬與低延遲的特性，讓觀賞影片有了更多的可能性。

myVideo「Discovery品牌館」包含Discovery頻道、TLC旅遊生活頻道及動物星球頻道的精采內容，囊括經典強檔、生活食尚、動力改裝、動物萌寵等4大主題，首波將獨家在myVideo 領先全亞洲Discovery頻道、以4K高畫質播出全新科學節目《全面爆破》，由Discovery《流言終結者》主持人托瑞貝勒奇及知名特技達人街車湯米主持，以物理與科學角度進行科學爆破實驗，重現電影精彩爆破特效；Discovery長青招牌節目《漁人的搏鬥》自2005年開拍至今，創下入圍艾美獎52次、獲獎16次的驚人紀錄，今年也再度入圍艾美獎最佳實境節目剪輯獎，Discovery頻道於每周四晚間10點播出，緊接著myVideo於晚上11點線上獨家跟播。

此外，「Discovery品牌館」還有Discovery頻道的《原始生活21天》與《翻新中古車》、TLC頻道的《戰痘醫師》與《沈重人生》，動物星球頻道的《管教惡貓》、《動物奇門功夫》等明星節目，myVideo提供免費註冊用戶「Discovery品牌館」各節目前兩集免費觀看，豪華月租用戶則可享所有節目一次看到飽。

台灣大哥大myVideo與Discovery合作上線「Discovery品牌館」，首波強打《全面爆破》獨家4K搶先頻道全亞洲首播。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大myVideo與Discovery合作上線「Discovery品牌館」，首波強打《全面爆破》獨家4K搶先頻道全亞洲首播。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大myVideo推出「Discovery品牌館」，（左起）盧廣仲、台灣大哥大總經理林之晨、Discovery內容發行部資深總監馬艷華。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大myVideo推出「Discovery品牌館」，（左起）盧廣仲、台灣大哥大總經理林之晨、Discovery內容發行部資深總監馬艷華。圖／台灣大哥大提供
盧廣仲挑戰Discovery鐵粉頭銜，變身為《全面爆破》一日科學家。圖／Discovery提供
盧廣仲挑戰Discovery鐵粉頭銜，變身為《全面爆破》一日科學家。圖／Discovery提供

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