強檔節目都能看！myVideo上線「Discovery 品牌館」

Discovery頻道的紀實娛樂型態節目向來擁有一票鐵粉，台灣大哥大旗下的影音品牌myVideo宣布與Discovery合作，即日起上線「Discovery品牌館」，提供總長超過200小時的內容、近8成內容為myVideo獨家，首波強打《全面爆破》完整集數獨家4K搶先Discovery頻道全亞洲首播；每周四晚上11點獨家跟播Discovery艾美獎系列節目全新一季《漁人的搏鬥》，並集結Discovery經典強檔、生活食尚、動物萌寵、動力改裝等內容，透過手機、平板就能收看。

從小就是Discovery鐵粉、一天看12小時Discovery頻道的盧廣仲，今天（8月26日）現身記者會站台，他說小時候會與爺爺、爸爸一起拉竹筏出海捕魚，每次看到《漁人的搏鬥》節目都特別有感，也對《全面爆破》的科學爆破實驗很感興趣，他笑說家裡的電視都鎖定在Discovery頻道，幾乎睡醒就在看。

台灣大總經理林之晨也是Discovery的忠實粉絲，最愛看的節目是《流言終結者》。林之晨表示，擁有超過660萬註冊會員的myVideo與Discovery聯手合作，讓用戶能跨越時空侷限隨時隨地收看Discovery的優質節目內容，尤其在5G時代大頻寬與低延遲的特性，讓觀賞影片有了更多的可能性。

myVideo「Discovery品牌館」包含Discovery頻道、TLC旅遊生活頻道及動物星球頻道的精采內容，囊括經典強檔、生活食尚、動力改裝、動物萌寵等4大主題，首波將獨家在myVideo 領先全亞洲Discovery頻道、以4K高畫質播出全新科學節目《全面爆破》，由Discovery《流言終結者》主持人托瑞貝勒奇及知名特技達人街車湯米主持，以物理與科學角度進行科學爆破實驗，重現電影精彩爆破特效；Discovery長青招牌節目《漁人的搏鬥》自2005年開拍至今，創下入圍艾美獎52次、獲獎16次的驚人紀錄，今年也再度入圍艾美獎最佳實境節目剪輯獎，Discovery頻道於每周四晚間10點播出，緊接著myVideo於晚上11點線上獨家跟播。