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FILA新科技跑鞋「國民妹妹」金裕貞搶先上腳演繹甜美穿搭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
FILA發表時尚跑鞋Wavelet Alpha，邀請有著「國民妹妹」封號的金裕貞，搶先上腳，演繹甜美穿搭。圖／FILA提供
FILA發表時尚跑鞋Wavelet Alpha，邀請有著「國民妹妹」封號的金裕貞，搶先上腳，演繹甜美穿搭。圖／FILA提供

FILA鎖定因為新冠疫情而起的運動健康熱潮，發表時尚跑鞋Wavelet Alpha，邀請有著「國民妹妹」封號的金裕貞，搶先上腳，演繹甜美穿搭。而adidas Originals攜手設計師兼潮流店Round Two經營者Sean Wotherspoon，為50周年的Superstar鞋款帶來全新面貌，玩出設計新高度。

韓國釜山的FILA LAB人體工學實驗室，研發出獨家專利的ENERGIZED 2.0 ALPHA中底科技，以輕盈、透氣與靈活反饋三大核心作為特色，並運用於Wavelet Alpha跑鞋上。採用新一代的ENERGIZED RUBBER鞋墊，並依照腳底的受力位置與大小不同，設計出厚度不同的塊狀造型，讓足部的避震回饋有更即時的反應。呼應Wavelet Alpha的命名，鞋款中層再夾入全新CP LINE足部穩定片，能夠穩固中底提供足弓支撐效果。FILA還找來國民妹妹金裕貞以夏日風格詮釋，一反專業機能跑鞋形象，不論搭配運動服或是文青風裝扮都相得益彰。

FILA發表時尚跑鞋Wavelet Alpha，邀請有著「國民妹妹」封號的金裕貞，搶先上腳，演繹甜美穿搭。圖／FILA提供
FILA發表時尚跑鞋Wavelet Alpha，邀請有著「國民妹妹」封號的金裕貞，搶先上腳，演繹甜美穿搭。圖／FILA提供

Superstar鞋款慶祝誕生50周年，聯名紀念之作不少，其一就是adidas Originals和設計師Sean Wotherspoon合作的SUPEREARTH系列。聯名鞋以刺繡的手繪花朵圖案為設計主軸，尾端繡線垂下呈流蘇狀，為經典的Superstar白鞋創造設計亮點。鞋跟處以解構式設計分別在左腳和右腳上寫上 adidas 和 SUPEREARTH 的字樣，加上軟木塞打造的鞋墊；鞋舌除了透氣孔細節外，更寫著大大的SUPEREARTH，提醒著我們只有一個地球，呼籲以最活潑玩味的風格推行永續時尚。

FILA Wavelet Alpha鞋2,680元。圖／FILA提供
FILA Wavelet Alpha鞋2,680元。圖／FILA提供

FILA Wavelet Alpha鞋2,680元。圖／FILA提供
FILA Wavelet Alpha鞋2,680元。圖／FILA提供

FILA Wavelet Alpha鞋2,680元。圖／FILA提供
FILA Wavelet Alpha鞋2,680元。圖／FILA提供

adidas Originals SUPEREARTH鞋4,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals SUPEREARTH鞋4,090元。圖／adidas Originals提供

adidas

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