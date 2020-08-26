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豹紋看起來就是帥！Roger Vivier方扣滑板鞋換新色

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
受70年代的滑板文化啟發，Roger Vivier Viv’Skate滑板鞋主要傳遞年輕一輩對自由和運動的渴望與理。圖／迪生提供
受70年代的滑板文化啟發，Roger Vivier Viv’Skate滑板鞋主要傳遞年輕一輩對自由和運動的渴望與理。圖／迪生提供

談到時尚品牌Roger Vivier旗下運動鞋款，可能不少人第一個想起的會是Viv’Run系列，不過創意總監Gherardo Felloni在去年秋冬打造出一款Viv’Skate方扣滑板鞋，有別於Viv’Run的貴氣典雅，改以更活潑率性的外型和年輕姿態傳承品牌經典方扣元素，討喜配色格外搶眼。

受70年代的滑板文化啟發，Viv’Skate滑板鞋主要傳遞年輕一輩對自由和運動的渴望與理想。材質包含小牛皮、絲絨和羅緞，更把以經典漆面或金屬呈現的方扣裝飾放在鞋側，像是為鞋子繫上皮帶般有趣。

Viv’Skate方扣滑板鞋全系列提供粉紅色和黃色、紫色、桃紅等配色，還有繽紛可愛的撞色款，大多都與白色皮革鞋身組合出鮮明又充滿活力的亮眼風格。此外，今年秋冬更打造了豹紋款，更顯狂野有個性。

Roger Vivier Viv’Skate粉紫色漆皮方扣滑板鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate粉紫色漆皮方扣滑板鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate撞色漆皮方扣滑板鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate撞色漆皮方扣滑板鞋，27,300元。圖／迪生提供
受70年代的滑板文化啟發，Roger Vivier Viv’Skate滑板鞋主要傳遞年輕一輩對自由和運動的渴望與理。圖／迪生提供
受70年代的滑板文化啟發，Roger Vivier Viv’Skate滑板鞋主要傳遞年輕一輩對自由和運動的渴望與理。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate桃紅色漆皮方扣滑板鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate桃紅色漆皮方扣滑板鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate豹紋漆皮方扣滑板鞋，32,200元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate豹紋漆皮方扣滑板鞋，32,200元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate黃色漆皮方扣滑板鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate黃色漆皮方扣滑板鞋，27,300元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate材質包含小牛皮、絲絨和羅緞，更把以經典漆面或金屬呈現的方扣裝飾放在鞋側，像是為鞋子繫上皮帶般有趣。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate材質包含小牛皮、絲絨和羅緞，更把以經典漆面或金屬呈現的方扣裝飾放在鞋側，像是為鞋子繫上皮帶般有趣。圖／迪生提供
受70年代的滑板文化啟發，Roger Vivier Viv’Skate滑板鞋主要傳遞年輕一輩對自由和運動的渴望與理。圖／迪生提供
受70年代的滑板文化啟發，Roger Vivier Viv’Skate滑板鞋主要傳遞年輕一輩對自由和運動的渴望與理。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate材質包含小牛皮、絲絨和羅緞，更把以經典漆面或金屬呈現的方扣裝飾放在鞋側，像是為鞋子繫上皮帶般有趣。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate材質包含小牛皮、絲絨和羅緞，更把以經典漆面或金屬呈現的方扣裝飾放在鞋側，像是為鞋子繫上皮帶般有趣。圖／迪生提供
Roger VivierViv’Skate白色金屬方扣滑板鞋，30,800元。圖／迪生提供
Roger VivierViv’Skate白色金屬方扣滑板鞋，30,800元。圖／迪生提供
受70年代的滑板文化啟發，Roger Vivier Viv’Skate滑板鞋主要傳遞年輕一輩對自由和運動的渴望與理。圖／迪生提供
受70年代的滑板文化啟發，Roger Vivier Viv’Skate滑板鞋主要傳遞年輕一輩對自由和運動的渴望與理。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate黑色金屬方扣滑板鞋，30,800元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv’Skate黑色金屬方扣滑板鞋，30,800元。圖／迪生提供

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