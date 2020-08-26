豹紋看起來就是帥！Roger Vivier方扣滑板鞋換新色

談到時尚品牌Roger Vivier旗下運動鞋款，可能不少人第一個想起的會是Viv’Run系列，不過創意總監Gherardo Felloni在去年秋冬打造出一款Viv’Skate方扣滑板鞋，有別於Viv’Run的貴氣典雅，改以更活潑率性的外型和年輕姿態傳承品牌經典方扣元素，討喜配色格外搶眼。

受70年代的滑板文化啟發，Viv’Skate滑板鞋主要傳遞年輕一輩對自由和運動的渴望與理想。材質包含小牛皮、絲絨和羅緞，更把以經典漆面或金屬呈現的方扣裝飾放在鞋側，像是為鞋子繫上皮帶般有趣。