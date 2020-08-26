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熊大篡位麥當勞叔叔？3.5米LINE Pay熊大店長現身高雄麥當勞

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全台最大、高達3.5米的LINE Pay熊大店長首度進駐麥當勞高雄博愛二餐廳，展開28天限時亮相，陪民眾度過歡樂的美好食光。圖／LINE Pay提供
全台最大、高達3.5米的LINE Pay熊大店長首度進駐麥當勞高雄博愛二餐廳，展開28天限時亮相，陪民眾度過歡樂的美好食光。圖／LINE Pay提供

LINE Pay不僅可使用的通路越來越多，善用活動點數回饋，更可以聰明消費。今年5月麥當勞全台近400家門市開通LINE Pay支付，受到眾多用戶好評，即日起至9月22日止，除了再推出LINE Pay用戶於麥當勞選用LINE Pay Money單筆消費滿99元，即享最高10%回饋活動，更在麥當勞高雄博愛二餐廳設置了全台最大、高達3.5米的LINE Pay熊大店長以及「夏日海洋」主題佈置，陪民眾度過歡樂的夏日美好食光。

活動期間透過LINE Pay選用已綁定的信用卡或簽帳金融卡，單筆交易金額滿99元，亦可享LINE POINTS 3%點數基本回饋，若選用已綁定的中國信託LINE Pay卡、台北富邦全卡、聯邦賴點卡或台新@GoGo卡等指定銀行卡片付款，最高同享10%回饋。

此外，活動期間累積3筆單筆實際交易金額滿99元消費，再享LINE POINTS點數50點回饋。消費者到麥當勞無論內用或外帶，在數位自助點餐機、餐廳櫃枱、McCafe旗艦專櫃及得來速，皆可輕鬆LINE Pay完成結帳。

即日起至9月22日止，LINE Pay用戶於麥當勞單筆消費滿99元，即享最高10％回饋。圖／LINE Pay提供
即日起至9月22日止，LINE Pay用戶於麥當勞單筆消費滿99元，即享最高10％回饋。圖／LINE Pay提供

LINE 麥當勞 信用

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