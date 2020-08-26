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芋頭控暴動啦！全聯「芋」見幸福推12款夢幻甜點 超夯生吐司也入列

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
We Sweet芋見幸福千層（2入），建議售價99元。圖／全聯福利中心提供
We Sweet芋見幸福千層（2入），建議售價99元。圖／全聯福利中心提供

芋頭控太幸福啦！不用跑遍全台名店，8月28日起至9月24日期間限定，在全聯就能吃到We Sweet一系列芋頭滿載的人氣甜點，特選大甲、苗栗檳榔心芋頭入餡，香氣濃郁且口感鬆軟，包含8款現場販售芋頭風味甜點以及4款預購商品，不僅攜手台中雙人氣名店推出獨家聯名款，也有預購限量商品，免排隊、免湊運費，讓消費者在巷弄轉角就能方便購買，隨時滿足芋頭胃。

根據全聯銷售資料統計，2019年母親節檔期蛋糕類商品以芋見幸福千層蛋糕最受歡迎，去年總銷量超過6,300個。全聯看好消費者對芋頭點心的喜愛，一口氣推出多款浪漫紫色的夢幻甜點，且從芋頭產地、內餡製作到成品加工都相當講究。

特別主打台中雙名店獨家聯名款，其中與網美名店1%bakery合作的「We Sweet × 1% bakery芋見巴斯克」，以手工蒸煮法烹調大甲芋泥，半熟的乳酪口感加上巴斯克特有的焦香風味。而泡芙排隊名店旅禾，則聯名推出「We Sweet × 旅禾芋見菠蘿泡芙」，使用35%動物鮮奶油與手作芋頭餡，外皮金黃香酥，內餡口感濃郁。

而乘著全聯新明星商品Read Bread生吐司狂銷熱度，這次再推出全新「READ BREAD芋見生吐司」，選用日本進口小麥粉，含35%豐富乳脂的歐洲純淨鮮奶油，延續著生吐司高含水量，吐司邊Q軟幾乎沒有皮的絲滑口感，並加入高比例的芋頭丁，每一口都能享受到細緻的芋頭顆粒。如果喜歡鹹甜風味的人，也不能錯過加入鹹蛋黃製作的「芋見金沙果子」以及有著酥香外皮的「芋見金沙酥」。另外，「芋見幸福千層」、「芋見香緹蛋糕」、「芋見雙層布丁」也都是口味優雅、經典不敗的選擇。

除了以上8款門市可直接購買的商品外，全聯也特別與名店合作推出4款預購限量限定商品。首推獲得新北十大伴手禮冠軍名店振頤軒嚴選的「振頤軒芋雪燒禮盒」，延續日本知名和果子銅鑼燒，金黃色的蓬鬆外皮，中間夾上綿密的大甲芋泥餡；而「振頤軒爆漿芋泥包」經烤箱烘烤後外皮薄脆，熱呼呼的芋泥餡如熔岩般爆漿，2款皆限量2,700盒。

如果熱愛濃郁系風味，則是不可錯過網購宅配熱銷NO.1的「1% bakery特濃芋頭乳酪蛋糕」，整塊蛋糕芋頭含量高達50%，濃郁乳酪包覆鬆軟綿密芋頭，芋頭控不能不吃，限量900盒。而喜歡可頌多層次口感的人，「旅禾芋頭丹麥包」以酥脆可頌搭配綿密芋頭餡，一口咬下也有眼睛一亮的驚喜感，限量1,800盒。

We Sweet芋見金沙果子，建議售價45元。圖／全聯福利中心提供
We Sweet芋見金沙果子，建議售價45元。圖／全聯福利中心提供
We Sweet × 旅禾芋見菠蘿泡芙（2入），建議售價75元；We Sweet芋見雙層布丁，建議售價45元。圖／全聯福利中心提供
We Sweet × 旅禾芋見菠蘿泡芙（2入），建議售價75元；We Sweet芋見雙層布丁，建議售價45元。圖／全聯福利中心提供
1% bakery特濃芋頭乳酪蛋糕，建議售價650元，限量900盒。圖／全聯福利中心提供
1% bakery特濃芋頭乳酪蛋糕，建議售價650元，限量900盒。圖／全聯福利中心提供
READ BREAD芋見生吐司，2入49元。圖／全聯福利中心提供
READ BREAD芋見生吐司，2入49元。圖／全聯福利中心提供
We Sweet × 1% bakery芋見巴斯克，建議售價99元。圖／全聯福利中心提供
We Sweet × 1% bakery芋見巴斯克，建議售價99元。圖／全聯福利中心提供
預購款振頤軒芋雪燒禮盒，6入299元，限量2,700盒。圖／全聯福利中心提供
預購款振頤軒芋雪燒禮盒，6入299元，限量2,700盒。圖／全聯福利中心提供

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