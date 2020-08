芋頭控暴動啦！全聯「芋」見幸福推12款夢幻甜點 超夯生吐司也入列

芋頭控太幸福啦!不用跑遍全台名店,8月28日起至9月24日期間限定,在全聯就能吃到We Sweet一系列芋頭滿載的人氣甜點,特選大甲、苗栗檳榔心芋頭入餡,香氣濃郁且口感鬆軟,包含8款現場販售芋頭風味甜點以及4款預購商品,不僅攜手台中雙人氣名店推出獨家聯名款,也有預購限量商品,免排隊、免湊運費,讓消費者在巷弄轉角就能方便購買,隨時滿足芋頭胃。

根據全聯銷售資料統計,2019年母親節檔期蛋糕類商品以芋見幸福千層蛋糕最受歡迎,去年總銷量超過6,300個。全聯看好消費者對芋頭點心的喜愛,一口氣推出多款浪漫紫色的夢幻甜點,且從芋頭產地、內餡製作到成品加工都相當講究。

特別主打台中雙名店獨家聯名款,其中與網美名店1%bakery合作的「We Sweet × 1% bakery芋見巴斯克」,以手工蒸煮法烹調大甲芋泥,半熟的乳酪口感加上巴斯克特有的焦香風味。而泡芙排隊名店旅禾,則聯名推出「We Sweet × 旅禾芋見菠蘿泡芙」,使用35%動物鮮奶油與手作芋頭餡,外皮金黃香酥,內餡口感濃郁。

而乘著全聯新明星商品Read Bread生吐司狂銷熱度,這次再推出全新「READ BREAD芋見生吐司」,選用日本進口小麥粉,含35%豐富乳脂的歐洲純淨鮮奶油,延續著生吐司高含水量,吐司邊Q軟幾乎沒有皮的絲滑口感,並加入高比例的芋頭丁,每一口都能享受到細緻的芋頭顆粒。如果喜歡鹹甜風味的人,也不能錯過加入鹹蛋黃製作的「芋見金沙果子」以及有著酥香外皮的「芋見金沙酥」。另外,「芋見幸福千層」、「芋見香緹蛋糕」、「芋見雙層布丁」也都是口味優雅、經典不敗的選擇。

除了以上8款門市可直接購買的商品外,全聯也特別與名店合作推出4款預購限量限定商品。首推獲得新北十大伴手禮冠軍名店振頤軒嚴選的「振頤軒芋雪燒禮盒」,延續日本知名和果子銅鑼燒,金黃色的蓬鬆外皮,中間夾上綿密的大甲芋泥餡;而「振頤軒爆漿芋泥包」經烤箱烘烤後外皮薄脆,熱呼呼的芋泥餡如熔岩般爆漿,2款皆限量2,700盒。