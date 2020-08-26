GENEVA WATCH DAYS／寶格麗超薄6破世界紀錄！

GENEVA WATCH DAYS日內瓦表展於瑞士當地時間自即（8月26）日起至8月29日止於日內瓦當地展開。LVMH集團旗下的重量級品牌寶格麗（BVLGARI），是創辦這次表展的品牌之一。寶格麗也透過此次表展發表品牌第6次打破世界紀錄的OCTO FINISSIMO超薄系列新作：OCTO FINISSIMO超薄鏤空陀飛輪自動計時腕表，自動上鍊、單按鈕碼表與陀飛輪功能等精密機械的機芯，總厚度僅3.50毫米，令人驚艷。

OCTO FINISSIMO超薄系列自2014年推出以來，屢次在不同功能品項的類別中打破超腕表紀錄：從手上鍊陀飛輪、三問、自動上鍊、自動上鍊陀飛輪、到去年的自動上鍊計時碼表。今年全新OCTO FINISSIMO超薄鏤空陀飛輪自動計時腕表，超薄的細節令人讚嘆，包括採用環形自動盤、高級計時碼表具備的水平離合和導柱輪等裝置也都一應俱全。承襲該系列的慣例，搭配磨砂5極鈦金屬表殼與鍊帶，整體厚度在7.40毫米之內，全球限量50只。