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換季服飾買一波！平價時尚品牌設計師聯名款最超值 UNIQLO價格下修更親民

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO和名模設計師Ines de la Fressange合作款，以及H&M與義大利品牌Giuliva Heritage聯名的秋冬系列，都準備上市了。圖／UNIQLO、H&M提供
UNIQLO和名模設計師Ines de la Fressange合作款，以及H&M與義大利品牌Giuliva Heritage聯名的秋冬系列，都準備上市了。圖／UNIQLO、H&M提供

雖然天氣還是有點熱，但UNIQLO和名模設計師Ines de la Fressange合作款，以及H&M與義大利品牌Giuliva Heritage聯名的秋冬系列，都準備上市了，若是要挑選換季穿搭，CP值最高就是這些聯名款。

搭上UNIQLO的價格調整策略，與設計師Ines de la Fressange合作的全系列女裝與配件790元起，將近4成的商品都換上了更親民的售價，而且銷售的據點多達44家門市。本季以致敬70年代自由精神為靈感，分成三大類風格，包括了IDLF設計細褶裙與IDLF緞面設計細褶洋裝，便以波卡圓點和變形蟲印花加上傳統手工方式打造抓皺細褶效果，來呈現波希米亞的民俗風。此外還有凸顯中性風格的毛呢大衣和長褲，或是浪滿的純絲上衣，都是下一季不可或缺的時髦單品。

搭上UNIQLO的價格調整策略，與設計師Ines de la Fressange合作的全系列女裝與配件790元起。圖／UNIQLO提供
搭上UNIQLO的價格調整策略，與設計師Ines de la Fressange合作的全系列女裝與配件790元起。圖／UNIQLO提供

而同樣大吹中性風的還有H&M與義大利品牌Giuliva Heritage聯名的款式，情有獨鍾於以女性角度詮釋經典男裝輪廓並採用高級面料製成，並結合環保永續概念，打造出多款雋永的必備單品。這系列主打傳統經典襯衫、剪裁考究西裝外套及具代表性的風衣，為女性提供簡約且永不過時的穿搭造型。材質主要採用優質再生羊毛、再生聚酯纖維及於生產過程中未採用化學殺蟲劑的棉花等永續環保面料。

UNIQLO女裝IDLF喀什米爾圓領毛衣3,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝IDLF喀什米爾圓領毛衣3,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝IDLF 3D針織精紡美麗諾高領毛衣1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝IDLF 3D針織精紡美麗諾高領毛衣1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝IDLF燈芯絨寬褲1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝IDLF燈芯絨寬褲1,290元。圖／UNIQLO提供

H&M與Giuliva Heritage聯名系列長版風衣4,999元。圖／H&M提供
H&M與Giuliva Heritage聯名系列長版風衣4,999元。圖／H&M提供

H&M與Giuliva Heritage聯名系列洋裝1,499元。圖／H&M提供
H&M與Giuliva Heritage聯名系列洋裝1,499元。圖／H&M提供

H&M與Giuliva Heritage聯名系列外套1,499元。圖／H&M提供
H&M與Giuliva Heritage聯名系列外套1,499元。圖／H&M提供

H&M與Giuliva Heritage聯名系列大衣，價格電洽。圖／H&M提供
H&M與Giuliva Heritage聯名系列大衣，價格電洽。圖／H&M提供

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