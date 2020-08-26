史上最強跨界！ MIKIMOTO X 川久保玲預購來了

今年一月在巴黎，MIKIMOTO發表與日本服裝藝術大師川久保玲COMME des GARCONS的聯名系列，因為是川久保玲多年來首次與珠寶品牌的合作，立刻在網路上引起轟動。不過初期上市僅限定於MIKIMOTO銀座店、COMME des GARCONS全球7家分店與Dover Street Market全球5家分店，加上疫情影響全球旅遊活動，對粉絲來說非常要能購入相當困難。好消息來了！即日起，於MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店開放預購。

以珍珠妝點女性，是MIKIMOTO創辦人御木本幸吉（Kokichi Mikimoto）的夢想；不過時至今日，配戴珍珠的可能是每一個人，無論性別或世代。品牌名COMME des GARCONS意為「像男孩一樣」的川久保玲就表示：「最近我發現男性也相當適合戴上珍珠，這也是這個合作的開始的契機。」這也是COMME des GARÇONS創立多年來首度與珠寶品牌合作，雙方的聯名合作將為期兩年。