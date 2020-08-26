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史上最強跨界！ MIKIMOTO X 川久保玲預購來了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珠寶即日起於MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店開放預購。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珠寶即日起於MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店開放預購。圖／MIKIMOTO提供

今年一月在巴黎，MIKIMOTO發表與日本服裝藝術大師川久保玲COMME des GARCONS的聯名系列，因為是川久保玲多年來首次與珠寶品牌的合作，立刻在網路上引起轟動。不過初期上市僅限定於MIKIMOTO銀座店、COMME des GARCONS全球7家分店與Dover Street Market全球5家分店，加上疫情影響全球旅遊活動，對粉絲來說非常要能購入相當困難。好消息來了！即日起，於MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店開放預購。

以珍珠妝點女性，是MIKIMOTO創辦人御木本幸吉（Kokichi Mikimoto）的夢想；不過時至今日，配戴珍珠的可能是每一個人，無論性別或世代。品牌名COMME des GARCONS意為「像男孩一樣」的川久保玲就表示：「最近我發現男性也相當適合戴上珍珠，這也是這個合作的開始的契機。」這也是COMME des GARÇONS創立多年來首度與珠寶品牌合作，雙方的聯名合作將為期兩年。

川久保玲共創作了七款中性的設計，以銀製鍊結搭配MIKIMOTO白色南洋珍珠、或是日本Akoya珍珠，她表示這次聯名的概念有盡量避免僅僅是一般加入LOGO的單調作法，「實踐在創作中增添新意，並且要突出珍珠之美，減少過多設計、避免賦予作品負擔。」台灣於2020年8月26日起，於MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店開放預訂。訂製時間需約3至4個月，預購需全額付清，無法換貨及退貨。開放預訂作品共4款珍珠項鍊，包括裝飾COMME des GARÇONS品牌logo的雙層項鍊、雙層珍珠項鍊、裝飾銀製鍊結的雙層珍珠項鍊、以及一半為銀製鍊結一半為珍珠的項鍊。

MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，純銀與日本Akoya珍珠，全長約50cm，86,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，純銀與日本Akoya珍珠，全長約50cm，86,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，純銀與日本Akoya珍珠，全長約50cm，26萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，純銀與日本Akoya珍珠，全長約50cm，26萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，純銀與日本Akoya珍珠，全長約50cm，23萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，純銀與日本Akoya珍珠，全長約50cm，23萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，純銀與日本Akoya珍珠，全長約50cm，19萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，純銀與日本Akoya珍珠，全長約50cm，19萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供

珠寶 品牌 日本

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