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全家便利商店中秋預購推近10款「爆漿流心系月餅」！多款烤肉組合超澎湃

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
開璽芋見流心禮盒，6入售價570元。圖／全家便利商店提供
開璽芋見流心禮盒，6入售價570元。圖／全家便利商店提供

中秋節月餅就是要來點特別的！全家便利商店即日起至10月6日展開中秋節檔期預購，今年特別主打口感獨特的爆漿流心系月餅，近年來已成為中秋節標配的烤肉組合也相當澎湃，除了乾杯燒肉居酒屋的乾杯燒肉組強勢回歸之外，更獨家推出洽富氣冷雞烤肉組、大成桐德黑豚極致肉品套餐、豪華海鮮烤肉組等，讓肉肉控吃個過癮。

全家便利商店今年中秋預購推出爆漿流心系、低醣養生系、傳統與創意兼具的名家飯店系等3大主題月餅，平均價格帶約為399～699元，總計有近百款特色月餅。即日起至10月6日中秋預購單筆消費滿699元可抽Škoda Kodiaq汽車，預購月餅滿千送200元購物金、預購月餅全家點數2倍送，指定商品會員可享任選2件95折。

爆漿流心為近來甜點、烘焙的新趨勢，流動狀的黃澄內餡與濃郁口感讓許多消費者愛不釋手，全家便利商店引進近10款爆漿流心系月餅，像是開璽推出的芋見流心禮盒以清甜芋香的餅皮包裹滑順奶黃餡，透過常溫、冰鎮、加熱等不同吃法，可品嚐到流心內餡的多元口感；和生御品的流心月餅禮盒將奶黃餡與鹹蛋黃交互融合，搭配酥軟餅皮；山田村一的黑芝麻流沙酥則是黑芝麻餅皮搭配黑芝麻餡。

名家飯店月餅包括全家便利商店獨家與台北寒舍艾美酒店合作導入的巧克鳳梨酥，鬆綿巧克力餅皮與滋味酸甜的土鳳梨餡激盪出新滋味；圓山大飯店的甜美蘭花禮盒則以台灣火龍果、日本抹茶粉與柚子丁、青森蘋果丁、台南玉井芒果入料，打造出5種賞心悅目的精緻月餅。

全家便利商店中秋預購推出超過30項烤肉周邊商品，包括內含多種食材、烤具的西北食品輕鬆烤歡樂組、澎湃組；以歐規氣冷式電宰聞名的洽富中秋禮讚氣冷烤肉6件組，100%使用國產洽富氣冷雞肉，內含雞柳、雞腿排、雞肉丸、雞肉香腸等；大成的桐德黑豚極致肉品套餐選用與日本鹿兒島黑豚同種原的盤克夏黑豚，可一次品嘗到松坂肉、梅花肉、五花肉、里肌肉、腰內肉等5種部位，售價799元；喜愛海鮮者推薦海揚鮮物的豪華海鮮烤肉組，內含生蠔、黑虎草蝦、扇貝、小捲、烤全魚、小九孔鮑等，售價990元。

海揚鮮物豪華海鮮烤肉組，售價990元。圖／全家便利商店提供
海揚鮮物豪華海鮮烤肉組，售價990元。圖／全家便利商店提供
和生御品流心月餅禮盒，6入售價800元。圖／全家便利商店提供
和生御品流心月餅禮盒，6入售價800元。圖／全家便利商店提供
台北寒舍艾美酒店巧克鳳梨酥，8入售價499元。圖／全家便利商店提供
台北寒舍艾美酒店巧克鳳梨酥，8入售價499元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年中秋預購主打口感獨特的爆漿流心系、健康需求的低醣養生系、傳統與創意兼具的名家飯店系等3大主題月餅。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年中秋預購主打口感獨特的爆漿流心系、健康需求的低醣養生系、傳統與創意兼具的名家飯店系等3大主題月餅。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至10月6日中秋節預購開跑，總計推出近百款特色月餅。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至10月6日中秋節預購開跑，總計推出近百款特色月餅。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年中秋預購主打口感獨特的爆漿流心系月餅。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年中秋預購主打口感獨特的爆漿流心系月餅。圖／全家便利商店提供
海揚鮮物十三香小龍蝦，售價499元。圖／全家便利商店提供
海揚鮮物十三香小龍蝦，售價499元。圖／全家便利商店提供
大成桐德黑豚極致肉品A套餐，售價799元。圖／全家便利商店提供
大成桐德黑豚極致肉品A套餐，售價799元。圖／全家便利商店提供
山田村一黑芝麻流沙酥，8入售價389元。圖／全家便利商店提供
山田村一黑芝麻流沙酥，8入售價389元。圖／全家便利商店提供
洽富中秋禮讚氣冷烤肉6件組，售價999元。圖／全家便利商店提供
洽富中秋禮讚氣冷烤肉6件組，售價999元。圖／全家便利商店提供

月餅 中秋節 便利商店

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