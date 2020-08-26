全家便利商店中秋預購推近10款「爆漿流心系月餅」！多款烤肉組合超澎湃

中秋節吃月餅就是要來點特別的！全家便利商店即日起至10月6日展開中秋節檔期預購，今年特別主打口感獨特的爆漿流心系月餅，近年來已成為中秋節標配的烤肉組合也相當澎湃，除了乾杯燒肉居酒屋的乾杯燒肉組強勢回歸之外，更獨家推出洽富氣冷雞烤肉組、大成桐德黑豚極致肉品套餐、豪華海鮮烤肉組等，讓肉肉控吃個過癮。

全家便利商店今年中秋預購推出爆漿流心系、低醣養生系、傳統與創意兼具的名家飯店系等3大主題月餅，平均價格帶約為399～699元，總計有近百款特色月餅。即日起至10月6日中秋預購單筆消費滿699元可抽Škoda Kodiaq汽車，預購月餅滿千送200元購物金、預購月餅全家點數2倍送，指定商品會員可享任選2件95折。

爆漿流心為近來甜點、烘焙的新趨勢，流動狀的黃澄內餡與濃郁口感讓許多消費者愛不釋手，全家便利商店引進近10款爆漿流心系月餅，像是開璽推出的芋見流心禮盒以清甜芋香的餅皮包裹滑順奶黃餡，透過常溫、冰鎮、加熱等不同吃法，可品嚐到流心內餡的多元口感；和生御品的流心月餅禮盒將奶黃餡與鹹蛋黃交互融合，搭配酥軟餅皮；山田村一的黑芝麻流沙酥則是黑芝麻餅皮搭配黑芝麻餡。

名家飯店月餅包括全家便利商店獨家與台北寒舍艾美酒店合作導入的巧克鳳梨酥，鬆綿巧克力餅皮與滋味酸甜的土鳳梨餡激盪出新滋味；圓山大飯店的甜美蘭花禮盒則以台灣火龍果、日本抹茶粉與柚子丁、青森蘋果丁、台南玉井芒果入料，打造出5種賞心悅目的精緻月餅。