不露腰改露美背 楊丞琳MIU MIU新衣保守中秀性感

今年11月即將迎接出道20周年的楊丞琳，準備在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，向來不排斥嘗試各種多變造型的她昨天在記者會上搶穿MIU MIU秋冬新裝，大秀從52降到45.7公斤的瘦身成果。

楊丞琳身上這件MIU MIU秋冬新裝是以黑色襯衫拼接薄紗組成，上面還有寶石裝飾增添奢華感。比起秀上模特兒的露腰褲裝造型，她選擇改搭更高腰的裙子，正面幾乎完全遮住，乍看之下好像略顯保守，但背面薄紗下的背部肌膚其實也很清楚，整體看來依舊不失性感。搭配她八月初才剪的短髮，更顯復古俏麗。