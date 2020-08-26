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不露腰改露美背 楊丞琳MIU MIU新衣保守中秀性感
今年11月即將迎接出道20周年的楊丞琳，準備在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，向來不排斥嘗試各種多變造型的她昨天在記者會上搶穿MIU MIU秋冬新裝，大秀從52降到45.7公斤的瘦身成果。
楊丞琳身上這件MIU MIU秋冬新裝是以黑色襯衫拼接薄紗組成，上面還有寶石裝飾增添奢華感。比起秀上模特兒的露腰褲裝造型，她選擇改搭更高腰的裙子，正面幾乎完全遮住，乍看之下好像略顯保守，但背面薄紗下的背部肌膚其實也很清楚，整體看來依舊不失性感。搭配她八月初才剪的短髮，更顯復古俏麗。
而MIUMIU秋冬系列的形象廣告也在近日曝光，在疫情影響下，這次以《親近》（Close）為視覺主題，每位攝影師皆聚焦自我與被拍攝者之間獨特而密切的關係，透過各種視角探究人際距離。參與創作的人有超模Gigi Hadid、攝影師Liz Collins、藝術家Silvia Prada等人，跨越不同媒介，場景穿梭在秀場後台和居家空間等，他們的作品都經由親手剪貼打造出拼貼畫，像是以前學生時代的美術作業一樣，充滿樸實的手作魅力。
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