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FENDI童裝、嬰幼裝跟上動森的節奏 展現奢華運動風
以往都是可愛模特兒詮釋的FENDI童裝，在2020秋冬以動畫方式發表，全新童裝、嬰兒裝系列彷彿動物森友會的畫風，別開生面，也像是為娃娃著裝，換上FENDI的浪漫與迷彩。
將動感十足的運動裝，轉變為優雅休閒的日裝，是童裝的主要訴求，秋冬季以經典FF Logo和Pequin條紋圖案作為細節之外，也將男女裝的口袋主題延伸到童裝上，讓口袋成為帶有功能性的趣味設計，也讓男女童成為當季男女時裝的Mini Me造型。小女孩的服裝配色多為棉花糖粉、海島藍，小男孩身上的衣服配色則以淺藍、草綠和軍綠為主。
面料的多變是當季童裝的特別之處，包括平紋針織、棉布、府綢、絲絨、緹花、薄紗、羊毛、絲綢及喀什米爾羊絨等皆廣泛運用，展現童裝的奢華，提升精緻度也保留孩童穿搭的舒適感。女童裝除了小女孩最愛的夢幻洋裝之外，還有中性的運動衫、T恤和工裝褲，男童則以純手工刺繡的火車、泰迪熊和兔子圖案，增添活潑意象，針織衫則運用了品牌菱形織造工藝與FF嵌花工藝；在嬰幼兒部分則是以泰迪熊做為主角，既可愛又溫馨，全品項即起可於官網選購。
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