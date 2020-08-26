FENDI童裝、嬰幼裝跟上動森的節奏 展現奢華運動風

以往都是可愛模特兒詮釋的FENDI童裝，在2020秋冬以動畫方式發表，全新童裝、嬰兒裝系列彷彿動物森友會的畫風，別開生面，也像是為娃娃著裝，換上FENDI的浪漫與迷彩。

將動感十足的運動裝，轉變為優雅休閒的日裝，是童裝的主要訴求，秋冬季以經典FF Logo和Pequin條紋圖案作為細節之外，也將男女裝的口袋主題延伸到童裝上，讓口袋成為帶有功能性的趣味設計，也讓男女童成為當季男女時裝的Mini Me造型。小女孩的服裝配色多為棉花糖粉、海島藍，小男孩身上的衣服配色則以淺藍、草綠和軍綠為主。